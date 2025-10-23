Подорожание проезда в Одесской области вызвало волнение у местных жителей, ведь это оказывает непосредственное влияние на кошелек.

Подорожание проезда в Одесской области касается пассажиров пригородных электричек, сообщает Politeka.

Новые тарифы рассчитаны в зависимости от расстояния, а именно подорожание проезда в Одесской области уже утверждено приказом директора филиала «Пригородная пассажирская компания».

Подорожание проезда в Одесской области произошло еще 8 сентября и задело все маршруты пригородного сообщения. Новые цены зависят от километража: от 20 гривен – за короткие поездки до 90 гривен – за самые длинные маршруты.

В компании объяснили, что такое решение вызвано ростом затрат на содержание инфраструктуры и обслуживанием подвижного состава.

Стоимость билета теперь составит 20 гривен за расстояние до 30 километров, 30 – за поездку от 31 до 50 км, 35 ​​– при расстоянии до 60 км, 40 – при маршруте до 70 км, 45 – при 80 км, 55 – при 90 км и от 57 до 90 грн.

К категории 31–50 километров относятся маршруты Выгода–Одесса-Главная и Выгода–Раздельная 1. Пассажирам советуют ознакомиться с детальной таблицей тарифов на вокзалах и станциях региона.

Представители компании отмечают, что изменение тарифов имеет не только экономическую подоплеку. Часть пассажиров намеренно не покупает билеты, оплачивая проезд проводникам без проездного документа.

Такая практика вредит работе транспорта, поскольку уменьшает официальные доходы и создает риск сокращения маршрутов. Если ситуация не изменится, в будущем это может привести к новому повышению стоимости билетов.

Местные призывают покупать билеты в кассе или непосредственно у проводников с оформлением проездного документа. Каждый приобретенный билет помогает сохранить электрички, поддержать инфраструктуру, выплату зарплат работникам железной дороги и стабильность перевозок.

