Жителям рекомендуют заранее подготовиться к графику отключения света с 22 по 23 октября в Днепре и области.

График отключения света с 22 по 23 октября в Днепре и области будет применяться в населенных пунктах в результате ремонтных работ, сообщает Politeka.net.

Об этом сообщает ЧАО "ПЭЭМ ЦЭК".

В связи с проведением работ возможны временные перерывы в электроснабжении потребителей и составлен график отключения света с 22 по 23 октября в Днепре и области. Из-за выполнения ремонтных работ на электрооборудовании будет введен уже 22 октября 2025 года. Время: с 08:00 до 17:00.

Перерывы в электроснабжении этого дня будут в населенном пункте Жовти Воды по адресу:

Владимира Ивасюка: 4-16 (парные);

пров. Воли: 1-11 (нечетные);

Ивана Мазепы: 1-16;

пров. Августовское: 2.

С 08:00 до 18:00 по адресу: Героев Чернобыля: 16Д, 16Л, 49.

Также в этот день с 08:00 до 18:00 не будет в Днепре на улицах:

Незалежности: 13Б, 29, 29Л;

Аэропорт: 2-7, 10, 12, 13, 32;

Аэропорт: 436;

Виктора Гошкевича: 1-7, 7А, 8-22;

монтажна: 1-22;

Серпнева: 7, 9, 11, 11А, 13, 13А;

Солонянська: 1А, 2-22;

Сурська: 39, 39А, 40-56.

Перерывы в электроснабжении этого дня будут также с 8:00 до 18:00 в селе Заричне на:

Буркина: 1, 2;

Захысныкив Украины: 6-14 (парные);

Мережева: 4;

Осинняя: 1-8, 8/3, 9-12, 14, 15, 17;

Танкова: 4, 4А, 5-9, 11-14, 18, 20-27, 29, 145А, 448Г.

23 числа, с 08:00 до 17:00 часов без света останутся в Жовиых Водах на ул.

Вереснева: 1, 2, 4-13, 14-25, 27-29, 31-50, 52-70, 72, 74;

Волошкова: 2-5, 7-19 (непарні);

Григория Сковороды: 1, 2, 4, 6, 8, 12-30 (парні), 34, 38, 44-60 (парні), 62Б, 64;

Даныла Нечая: 1, 2А, 3-5, 7-13, 14, 16-22;

Донбасивська: 1-4, 6-16, 18-36, 38-48, 50-53, 55-69 (непар), 75;

Жовторичанська: 5;

Калынова: 2, 3, 8, 16;

Кооператывна: 31-47 (непар), 84, 86, 88, 92-100 (парні), 104, 112-118 (парні), 124, 126;

Мостова: 3-13, 15-23, 25-29, 31-33, 35, 38, 40, 42-55, 57, 58, 62, 68-74 (парні);

Набережна: 1А, 3-5, 7-12, 15, 16, 18-21, 23-27, 30-34, 37, 39, 43;

Наукова: 1-9, 11, 13-19;

Поштова: 1-3, 5-8, 10-16, 18-20, 22-33, 35-42, 44-55, 57, 59, 61;

Сергия Федорченка: 1-5, 7-9, 11-19 (непарні), 25-31 (непарні);

Соборна: 1, 1А, 1Б, 2, 2А, 3, 3А, 3Б, 3В, 4-16, 16А, 17-33, 35, 39-57 (непарні), 85;

Футбольна: 1-5, 5А, 6-11, 14, 18-30, 32, 33, 35-39, 41-44, 46, 47, 49-55, 57-76, 78, 82-88 (парні), 90А;

Ярова: 2;

пров. Медовый: 1-5, 7, 8;

пров. Родынный: 2, 2А, 2Б, 2В, 29.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Днепропетровской области: получить помощь можно жителям двух населенных пунктов.

Также Politeka сообщала, Денежная помощь для пенсионеров в Днепре: украинцам доступна выплата, как можно получить средства.

Как сообщала Politeka, Денежная помощь для пенсионеров в Днепропетровской области: какие условия нужно выполнить для получения данной выплаты.