Грошова допомога для ВПО в Полтавській області може бути припинена.

Грошова допомога для ВПО в Полтавській області продовжує нараховуватись переселенцям, проте існують умови, за яких виплати можуть бути призупинені, повідомляє Politeka.

У грудні 2025 року внутрішньо переміщені особи отримуватимуть кошти у тих самих розмірах, що й раніше. Це стало можливим завдяки постанові Кабінету Міністрів № 332, яка продовжила дію програми ще на півроку. Виплати складають: 3 тисячі гривень для дітей та людей з інвалідністю та 2 тисячі гривень для інших категорій переселенців.

Отримувачами допомоги є громадяни, які змушені були покинути житло через бойові дії або окупацію та оформили статус ВПО. Також право на підтримку мають ті, чиє житло зруйноване або стало непридатним для проживання, якщо вони подали документи на компенсацію.

Додатково грошові виплати надаються людям з інвалідністю I–III груп, сім’ям із дітьми до 18 років (або до 23 років у разі навчання), домогосподарствам із непрацездатними членами та іншим уразливим категоріям населення.

Нарахування коштів відбувається на банківські рахунки ВПО двічі на місяць — 15-го та 28-го числа. Грошова допомога для ВПО в Полтавській області може бути припинена, якщо середньомісячний дохід на одного члена сім’ї перевищує 9 444 гривні, або якщо переселенець придбав нерухомість чи земельну ділянку вартістю понад 100 тисяч гривень. Також підставою для зупинки виплат є покупка автомобіля не старше п’яти років.

Інші причини припинення включають перебування за кордоном понад 30 днів без поважних причин, повернення до постійного житла, наявність депозиту понад 100 тисяч гривень та відсутність працевлаштування у працездатних членів родини, якщо вони не зареєстровані в центрі зайнятості.

