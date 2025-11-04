Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтавській області у зимовий період 2025/26 років передбачає часткове покриття комунальних витрат для літніх громадян, повідомляє Politeka.

Таку програму реалізує організація «Карітас Полтава» в рамках ініціативи «Допомога на теплу зиму для постраждалих внаслідок війни в Україні» за підтримки CRS Catholic Relief Services.

Проєкт спрямований на підтримку осіб, які втратили житло через бойові дії та нині проживають у Полтавській та Зінківській громадах, зменшуючи фінансовий тиск під час опалювального сезону. Організатори рекомендують слідкувати за виїздами мобільних груп, щоб вчасно пройти реєстрацію у своєму населеному пункті. Допомога надається найбільш соціально вразливим категоріям: людям з інвалідністю І або ІІ групи, дітям з інвалідністю, а також громадянам старше 60 років.

Окрім того, підтримку можуть отримати одинокі батьки, матері, вагітні жінки, багатодітні та прийомні родини, сім’ї з дітьми до трьох років, а також особи із тяжкими хронічними захворюваннями, лікування яких вимагає значних витрат. Для участі у програмі необхідно мати паспорт, ідентифікаційний код та довідку внутрішньо переміщеної особи, без яких оформлення заявки неможливе.

Таким чином, гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтавській області дозволяє знизити фінансове навантаження взимку, забезпечує соціальний захист, стабільність та підвищує безпеку найбільш уразливих мешканців регіону, сприяючи їхньому комфортному та безпечному перебуванню під час холодного сезону.

