Графік відключення світла в Запорізькій області на 24 грудня оприлюднили енергетики у зв’язку з плановими ремонтами електрообладнання в окремих населених пунктах регіону, повідомляє Politeka.

Інформацію про це надають на сайті Запоріжжіобленерго.

Згідно з повідомленням, 24 грудня 2025 року з 09:00 до 17:00 можливі тимчасові перерви в електропостачанні у Запорізькому районі. Роботи мають технічний характер і спрямовані на підвищення надійності мереж.

У селі Веселе обмеження торкнуться споживачів на вулиці Центральній. Без напруги можуть залишатися будинки № 1, 2, 3, 4, 4а, 9, 11, 12, 14, 15, 19, 21, 24, 27, 28, 28а, 29, 30, 34, 35, 36, 37, 41, 44, 45, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 58, 61.

У селі Розумівка роботи заплановані одразу на кількох вулицях. Зокрема, це вул. Голяткіна — будинки № 12, 14, 15, 16, 16а, 17а, 18, 20, 22, 23, 24, 26, 28, 28а, 30, 32, 36.

Також обмеження можливі на вулиці Шевченка: № 15, 17, 19, 20, 21, 22, 22а, 23, 25, 27, 27а, 29, 30, 30а, 31, 32, 33, 34, 34а, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 44, 46, 48, 52, 54, 56.

Окремо зазначена вулиця Шкільна, де знеструмлення можуть охопити будинки № 20, 22, 24, 25, 26.

Енергетики наголошують, що графік відключення світла в Запорізькій області на 24 грудня є орієнтовним, а мешканцям радять заздалегідь підготуватися: зарядити необхідні пристрої та спланувати побутові справи з урахуванням запланованих робіт.

Мешканцям рекомендують заздалегідь підготуватися до відключення — зарядити електроприлади та спланувати справи з урахуванням часу проведення робіт.

