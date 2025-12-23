График отключения света в Запорожской области на 24 декабря является ориентировочным.

График отключения света в Запорожской области на 24 декабря обнародовал энергетику в связи с плановыми ремонтами электрооборудования в отдельных населенных пунктах региона, сообщает Politeka.

Информацию об этом предоставляют на сайте Запорожьеоблэнерго.

Согласно сообщению, 24 декабря 2025 с 09:00 до 17:00 возможны временные перерывы в электроснабжении в Запорожском районе. Работы носят технический характер и направлены на повышение надежности сетей.

В селе Веселе ограничения затронут потребителей на улице Центральной. Дома № 1, 2, 3, 4, 4а, 9, 11, 12, 14, 15, 19, 21, 24, 27, 28, 28а, 29, 30, 34, 35, 36, 37, 41, 44, 45, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 58, 61 могут остаться без электроэнергии.

В селе Разумовка запланированы работы сразу на нескольких улицах. В частности, это ул. Голяткина — дома № 12, 14, 15, 16, 16а, 17а, 18, 20, 22, 23, 24, 26, 28, 28а, 30, 32, 36.

Ограничения также возможны на улице Шевченко: № 15, 17, 19, 20, 21, 22, 22а, 23, 25, 27, 27а, 29, 30, 30а, 31, 32, 33, 34, 34а, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 44, 46, 48, 52, 54, 56.

Улица Шкильна обозначена отдельно, где Отключения электроэнергии могут затронуть дома № 20, 22, 24, 25, 26.

Энергетики отмечают, что график отключения света в Запорожской области на 24 декабря ориентировочный, а жителям советуют заранее подготовиться: зарядить необходимые устройства и спланировать бытовые дела с учетом запланированных работ.

