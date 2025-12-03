В таких условиях дефицит продуктов в Запорожье может стать еще более заметным, что создает дополнительные риски для потребителей.

Дефицит продуктов в Запорожье в этом году больше всего отразился на белокочанной капусте, которую жители регулярно используют в ежедневном питании, сообщает Politeka.

Аналитики отмечают, что недостаток стал следствием сочетания нескольких обстоятельств, повлиявших на объемы сезонной продукции.

Специалисты отмечают, что слабые погодные условия снизили урожаи, а прошлогодние низкие закупочные тарифы заставили аграриев уменьшить площади под культурой. К этому добавились ограниченные возможности хранения, ведь современных хранилищ в регионе недостаточно.

Несмотря на снижение стоимости осенью, прогнозы указывают на вероятное зимнее удорожание. Значительная часть овощей не выдерживает длительного хранения, поэтому на рынок поступает меньшее количество качественной капусты, пригодной для реализации в более поздний период.

В таких условиях дефицит продуктов в Запорожье может стать еще более заметным, что создает дополнительные риски для потребителей. Эксперты советуют жителям внимательно следить за изменениями стоимости и формировать запасы раньше времени.

Рынок остается циклическим: высокие цены обычно мотивируют фермеров увеличивать площади посевов, в то время как низкие доходы побуждают сокращать производство. Поэтому стоимость продукции ежегодно колеблется.

Специалисты подчеркивают: стабильность станет возможной благодаря модернизации, инвестициям в новые технологии и расширению сети овощехранилищ. Это позволит обеспечить стабильное предложение и уменьшить сезонные изменения на рынке.

Кроме того, в Запорожье также дорожают продукты. Средние цены на базовые товары продолжают расти, что заставляет жителей тщательно планировать покупки и искать выгодные предложения.

Источник: AgroWeek.

