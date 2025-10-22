Начало отопительного сезона 2025 в Запорожье планируется с учетом технической готовности коммунальных служб и прогнозов погоды.

Начало отопительного сезона 2025 года в Запорожье уже подготовлено, сообщает Politeka.

Такую информацию озвучил Иван Федоров, глава Запорожской областной военной администрации.

По его словам, город завершил комплексную подготовку котельных, тепловых сетей и коммунальных служб. Были проведены гидравлические испытания, оборудование приведено в готовность, дополнительно укрепляют объекты критической инфраструктуры.

Федоров отметил, что включение отопления состоится не раньше конца октября – начале ноября. Теплоснабжение стартует, когда среднесуточная температура в течение трех дней стабильно опустится ниже +8°C. «Коммунальные службы готовы к запуску в любой момент, однако решение будет приниматься только после установления холодной погоды, чтобы не тратить энергоресурсы раньше времени», – пояснил руководитель ЗОВА.

Прогнозы свидетельствуют о том, что до конца текущего месяца среднесуточная температура будет оставаться выше +8°C. В частности, 13–19 октября дневная температура составит +10…+13°C, ночная +1…+7°C. 20–26 октября ожидаются дни с +14…+15°C, ночью +7…+9°C. 27 октября – 2 ноября прогнозирует дневную +12…+15°C, ночную +6…+8°C. Первые дни ноября (4–7 числа) показывают дневную +9…+11°C, ночную +4…+6°C, что позволит среднесуточной температуре снизиться до +7°C.

Следовательно, по предварительным оценкам, тепло в домах запорожцев может появиться после 5-7 ноября. Начало отопительного сезона 2025 г. в Запорожье планируется с учетом технической готовности коммунальных служб и прогнозов погоды, чтобы обеспечить комфорт и эффективное использование ресурсов.

