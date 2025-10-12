Графік відключення світла на тиждень з 13 по 19 жовтня в Запорізькій області охоплює численні населені пункти, вулиці та провулки, де планується проведення планового ремонту електрообладнання.

Графік відключення світла на тиждень з 13 по 19 жовтня в Запорізькій області передбачає планові роботи з ремонту електрообладнання у низці населених пунктів, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає Запоріжжяобленерго.

Зокрема, у с. Малишівка 15 жовтня енергопостачання тимчасово відключатимуть на всій території. У с. Лукашеве цього ж дня відбудеться ремонт обладнання на вулицях Гагаріна, Дніпровській, Зарічній, Миру, Молодіжній, Перспективній, Садовій, Семена Навари, Центральній, Шевченка, Щасливій та Юрія Бурі, а також у провулках Квітучому, Південному, Північному та Шкільному. Знеструмлення у цих населених пунтах відьудеться з 09:00 по 17:00.

14.10 роботи пройдуть у с. Августинівка, Надія, Дніпрові Хвилі, Долинівка, Крилівське, Новопетрівка, Петропавлівка, Петропіль, Федорівка, Придніпровське, Новоолександрівка та Лисогірка. Енергопостачання буде тимчасово припинено на визначених вулицях та провулках для проведення необхідних ремонтних робіт. Тут не буде постачання також з 09:00 до 17:00.

16-го ремонт з 08:00 по 11:00 проведуть у с. Відрадне, вул. Вишнева, Вільна, Молодіжна, Набережна, Профсоюзна та Шевченка, а також у с. Петропавлівка і Новослобідка.

Наступного дня, 17-го, з 09:00 по 17:00 енергетики працюватимуть у с. Відрадне та Володимирівське на вулицях Вишнева, Профсоюзна, Шевченка, Вільна, Молодіжна, Набережна та Садова, Зоряна.

Також 17 жовтня енергетики проводитимуть ремонт обладнання з 09:00 до 17:00. Крім того, у с. Веселе, Нововознесенка, Новодніпровка та Яворницьке тимчасові відключення передбачені на всій території. У смт Кушугум заплановані роботи на вул. Заводській, Каховській, Озерній, Дніпровській, Дубовій.

А також: Запорізькій, Зарічній, Зразковій, Київській, Кінцевій, Козачій, Концевій, Короткій, Новій, Плавневій, Привітній, Прияружній, Пушкіна, Рибальській, Сагайдачного, Українській, Чарівній, Щасливій, Южній та провулках Зразковий, Калиновий, Косий, Новий, Поперечний, Тупіковий, Широкий, і у селі Сонячне та Біленьке.

Отже, графік відключення світла на тиждень з 13 по 19 жовтня в Запорізькій області охоплює численні населені пункти, вулиці та провулки, де планується проведення планових ремонтних робіт електрообладнання, що забезпечить безперебійність енергосистеми в подальшому.

