Така гуманітарна допомога для пенсіонерів у Запоріжжі покликана покращити умови проживання.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Запоріжжі стала доступною в межах нової програми підтримки людей, чиє житло зазнало ушкоджень під час бойових дій після лютого 2022 року, повідомляє Politeka.

Ініціативу впроваджує благодійний фонд «Карітас», який уже розпочав прийом заявок.

Підтримку можуть отримати мешканці, у яких зруйновані або пошкоджені будинки та квартири, за умови що середньомісячний дохід на одного члена родини не перевищує встановлений поріг або хтось із близьких втратив роботу. Програма не охоплює тих, хто вже скористався державною чи благодійною допомогою або самостійно відновив житло.

Пріоритет надається людям старшого віку, особам з інвалідністю, родинам із маленькими дітьми, багатодітним сім’ям, самотнім матерям, вагітним та тяжкохворим. Підтримка включає ремонт дахів, вікон і дверей як у приватних будинках, так і в багатоквартирних будівлях. Така гуманітарна допомога для пенсіонерів у Запоріжжі покликана покращити умови проживання та зміцнити безпеку домівок перед зимовим сезоном.

Для участі потрібно заповнити коротку онлайн-форму. Після подачі заявки з людиною зв’яжеться координатор і повідомить про подальші кроки. Консультації надаються за телефонами 067 259 80 40 та 075 355 88 29.

Організатори закликають не відкладати звернення, оскільки своєчасна подача документів дозволить отримати ремонтні роботи до настання холодів.

Окрім того, в Запоріжжі внутрішньо переміщені особи також можуть отримати безкоштовне житло в межах державних програм. Ініціатива спрямована на створення умов для тимчасового проживання переселенців у безпечних та облаштованих приміщеннях.

