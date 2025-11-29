Гуманитарная помощь для пенсионеров в Запорожье стала доступна в рамках новой программы поддержки людей, чье жилье получило повреждения во время боевых действий после февраля 2022 года, сообщает Politeka.

Инициативу внедряет благотворительный фонд «Каритас», уже начавший прием заявок.

Поддержку могут получить жители, у которых разрушены или повреждены дома и квартиры, при условии, что среднемесячный доход на одного члена семьи не превышает установленный порог или кто-то из близких потерял работу. Программа не включает тех, кто уже воспользовался государственной или благотворительной помощью или самостоятельно восстановил жилье.

Приоритет отдается людям старшего возраста, лицам с инвалидностью, семьям с маленькими детьми, многодетным семьям, одиноким матерям, беременным и тяжелобольным. Поддержка включает в себя ремонт крыш, окон и дверей как в частных домах, так и в многоквартирных зданиях. Такая гуманитарная помощь для пенсионеров в Запорожье призвана улучшить условия проживания и укрепить безопасность домов перед зимним сезоном.

Для участия нужно заполнить краткую онлайн-форму. После подачи заявки с человеком свяжется координатор и сообщит о дальнейших шагах. Консультации предоставляются по телефонам 067 259 80 40 и 075 355 88 29.

Организаторы призывают не откладывать обращение, поскольку своевременная подача документов позволит получить ремонтные работы до наступления холодов.

Кроме того, в Запорожье внутренне перемещенные лица могут получить бесплатное жилье в рамках государственных программ. Инициатива направлена ​​на создание условий для проживания переселенцев в безопасных и обустроенных помещениях.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Новая система оплаты проезда в Запорожье: на какие детали стоит обратить внимание

Также Politeka писала, Новый график движения транспорта в Запорожье: как теперь будут курсировать трамваи и троллейбусы