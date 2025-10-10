Безкоштовні продукти для пенсіонерів та мешканців Запоріжжя спрямовані насамперед на підтримку місцевих сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах

Організація Товариства Червоного Хреста повідомляє про початок нового етапу роздачі безкоштовних продуктів у Запоріжжі для пенсіонерів, які постраждали внаслідок воєнних дій, пише Politeka.

Про це йдеться в повідомленні організації.

Починаючи з 13 жовтня 2025 року, організація розпочинає попередній запис на отримання гуманітарної допомоги у вигляді продуктового та гігієнічного набору, який надаватиметься на одне домогосподарство.

Отримати безкоштовні продукти можуть пенсіонери та мешканці Запоріжжя, чиє житло або інше майно було пошкоджене після червня 2025 року, за умови наявності акта обстеження пошкодженого майна. Також важливо, щоб заявники раніше не отримували аналогічної допомоги від Українського Червоного Хреста.

Під час реєстрації необхідно мати при собі оригінали документів на двох членів родини, а саме:

Паспорт громадянина України;

Ідентифікаційний код;

Акт про пошкоджене майно.

Запис на отримання допомоги здійснюватиметься з понеділка по четвер у часовому проміжку з 13:00 до 15:00. Для цього потрібно звертатися за телефонами вказаними у повідомленні.

Безпосередньо видача гуманітарних наборів проходитиме також з понеділка по четвер, але з 9:00 до 12:00, за адресою: місто Запоріжжя, вулиця Незалежної України, 13.

У Червоному Хресті наголошують, що ця програма спрямована передусім на підтримку місцевих родин, які опинилися у складних життєвих обставинах через бойові дії. Організація прагне забезпечити постраждалих найнеобхіднішим — продуктами харчування та засобами гігієни — щоб допомогти їм стабілізувати побутові умови та пережити складний період.

