Графік відключення світла у жовтні 2025 в Запорізькій області охоплює села та селища міського типу з переліком конкретних вулиць і будинків.

Графік відключення світла у жовтні 2025 в Запорізькій області охоплює низку населених пунктів та конкретних вулиць, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надають в Запоріжжяобленерго.

Планові роботи з ремонту електрообладнання заплановані на різні дати та години, що дозволяє мешканцям заздалегідь підготуватися до тимчасових перебоїв у постачанні електроенергії.

Так, 9 жовтня 2025 року з 13:00 до 17:00 повне відключення торкнеться сіл Високогірне, Водяне, Зеленопілля, Ручаївка та Широке. Ремонт електрообладнання у цих населених пунктах проводитиметься повністю для забезпечення безпечного та стабільного енергопостачання.

На 8 жовтня 2025 року заплановані роботи з 09:00 до 17:00 у с. Привільне на вулиці Привільна, будинки 1–8, у с. Широке на вул. Щаслива, будинки 2–44 та 9, 25, а також у с. Мар’ївка на вулицях Садова і Макухи з переліком будинків від 2 до 87. Крім того, ремонт відбудеться у с. Новоолександрівка на вул. Центральна 53–93 та у смт Кушугум на вул. Комбайна, будинки 1–47а.

Також, 6 жовтня, роботи проводитимуться у с. Високогірне, Водяне, Зеленопілля, Ручаївка та Широке з 08:00 до 11:00, а з 09:00 до 17:00 — у с. Відрадне, с. Широке, с. Біленьке, с. Володимирівське, с. Федорівка, с. Мар’ївка, с. Наталівка та смт Кушугум. Буде охоплено численні вулиці й провулки з конкретними номерами будинків для максимально точного виконання робіт.

Ремонт електрообладнання у зазначені дні є плановим і спрямований на підтримку надійності мереж, зменшення ризику аварій та забезпечення безперебійного електропостачання. Мешканцям слід враховувати зазначені дати та години, щоб уникнути незручностей.

Отже, графік відключення світла у жовтні 2025 в Запорізькій області охоплює села та селища міського типу з переліком конкретних вулиць і будинків, а планові роботи гарантують безпечне та стабільне енергопостачання для всіх абонентів.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, обмеження руху транспорту в Тернопільській області: жителям зробили термінове оголошення

Також Politeka писала, новий графік поїздів у Дніпропетровській області: кого торкнулися зміни