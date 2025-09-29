Новий графік руху транспорту в Запоріжжі сприяє ефективному використанню комунального транспорту та покращує доступність маршрутів для всіх категорій пасажирів.

Новий графік руху транспорту в Запоріжжі передбачає повне відновлення тролейбусного маршруту №1, який сполучає «пл. Профспілок» із Турбазою «Хортиця», передає Politeka.

Повідомлення про це з’явилося у телеграм-каналі міського громадського транспорту. Відновлення маршруту розпочнеться з понеділка, 29 вересня, і забезпечить регулярне курсування тролейбусів у обох напрямках за встановленим розкладом.

За будні відправлення від «пл. Профспілок» до Турбази «Хортиця» заплановані на 6:47, 7:55, 9:10, 10:54, 12:05, 13:15, 15:57 та 18:20. У зворотному напрямку тролейбуси вирушатимуть о 7:58, 8:56, 10:21, 12:04, 13:13, 14:26, 17:02 та 19:28. Такий розклад дозволяє мешканцям та гостям міста зручно планувати поїздки протягом дня та користуватися транспортом без зайвих черг.

Водночас з 29 вересня припиняється рух від Турбази «Хортиця» до 4-го Південного мікрорайону та вул. Піщаної. Це рішення дозволяє оптимізувати роботу маршруту та сконцентрувати транспортні ресурси на основному напрямку.

Маршрут №1 обслуговується сучасними тролейбусами з автономним ходом, що забезпечує екологічність та комфорт під час поїздок. Кожен транспортний засіб обладнаний всім необхідним для зручного пересування пасажирів, включно з внутрішнім освітленням та системою безпечного входу-виходу.

Завдяки оновленому сервісу мешканці Запоріжжя отримують надійний та швидкий спосіб дістатися до основних локацій міста, а новий графік руху транспорту в Запоріжжі сприяє ефективному використанню комунального транспорту та покращує доступність маршрутів для всіх категорій пасажирів.

