Нова система оплати проїзду в Запоріжжі дозволяє швидше сідати у транспорт, знижує ризик помилок при розрахунках і створює зручні умови для поїздок.

Тепер пасажири можуть користуватися громадським транспортом без паперових квитків, застосовуючи електронну картку або смартфон. Валідатори, встановлені у тролейбусах, автобусах і трамваях, автоматично списують оплату при прикладанні пристрою, що значно прискорює процес посадки.

Спеціальна картка отримала назву «Січ Загальна» і доступна для придбання у касі депо на вул. Шкільна, 2, або біля головного входу підприємства з понеділка по п’ятницю з 08:00 до 15:30. Її вартість становить 60 гривень, а після активації вона діє на всі маршрути міського транспорту.

Поповнення можливе через термінали EasyPay, що робить використання картки зручним і швидким. Використання електронного носія дозволяє економити час, уникати черг і забезпечує регулярну оплату поїздок без додаткових складнощів. Попит на картку високий, але організація процесу забезпечує мінімальне очікування.

Впроваджена система демонструє цифровий розвиток транспортної сфери. Замість паперових квитків пасажири застосовують QR-код або картку, що спрощує оплату та підвищує комфорт пересування містом. Представники «Запоріжелектротранс» повідомляють, що нова система оплати проїзду в Запоріжжі дозволяє швидше сідати у транспорт, знижує ризик помилок при розрахунках і створює зручні умови для поїздок. Завдяки цьому мешканці можуть планувати маршрути більш ефективно та економно, а щоденні поїздки стають комфортнішими.

До слова, у Запорізькій області також ввели новий графік руху транспорту.

