Нова система оплати проїзду у Запоріжжі була запроваджена у серпні, повідомляє Politeka.

Тепер пасажири можуть користуватися громадським транспортом без паперових квитків, застосовуючи електронну картку або смартфон. Валідатори, встановлені у тролейбусах, автобусах і трамваях, автоматично списують оплату при прикладанні пристрою, що значно прискорює процес посадки.

Спеціальна картка отримала назву «Січ Загальна» і доступна для придбання у касі депо на вул. Шкільна, 2, або біля головного входу підприємства з понеділка по п’ятницю з 08:00 до 15:30. Її вартість становить 60 гривень, а після активації вона діє на всі маршрути міського транспорту.

Поповнення можливе через термінали EasyPay, що робить використання картки зручним і швидким. Використання електронного носія дозволяє економити час, уникати черг і забезпечує регулярну оплату поїздок без додаткових складнощів. Попит на картку високий, але організація процесу забезпечує мінімальне очікування.

автобус

Впроваджена система демонструє цифровий розвиток транспортної сфери. Замість паперових квитків пасажири застосовують QR-код або картку, що спрощує оплату та підвищує комфорт пересування містом. Представники «Запоріжелектротранс» повідомляють, що нова система оплати проїзду в Запоріжжі дозволяє швидше сідати у транспорт, знижує ризик помилок при розрахунках і створює зручні умови для поїздок. Завдяки цьому мешканці можуть планувати маршрути більш ефективно та економно, а щоденні поїздки стають комфортнішими.

До слова, у Запорізькій області також ввели новий графік руху транспорту.

