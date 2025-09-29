Новая система оплаты проезда в Запорожье была введена в августе, сообщает Politeka.

Теперь пассажиры могут пользоваться общественным транспортом без бумажных билетов, используя электронную карту или смартфон. Валидаторы, установленные в троллейбусах, автобусах и трамваях, автоматически списывают оплату при приложении устройства, что ускоряет процесс посадки.

Специальная карточка получила название «Сечь Общая» и доступна для приобретения в кассе депо по ул. Школьная, 2 или у главного входа предприятия с понедельника по пятницу с 08:00 до 15:30. Ее стоимость составляет 60 гривен, а после активации она действует на маршруты городского транспорта.

Пополнение возможно через терминалы EasyPay, что делает использование карты удобным и быстрым. Использование электронного носителя позволяет экономить время, уходить от очередей и обеспечивает регулярную оплату поездок без дополнительных сложностей. Спрос на карту высок, но организация процесса обеспечивает минимальное ожидание.

Внедренная система демонстрирует цифровое развитие транспортной сферы. Вместо бумажных билетов пассажиры применяют QR-код или карту, что упрощает оплату и повышает комфорт передвижения по городу. Представители «Запорожэлектротранса» сообщают, что новая система оплаты проезда в Запорожье позволяет быстрее садиться в транспорт, снижает риск ошибок при расчетах и ​​создает удобные условия для поездок. Благодаря этому жители могут планировать маршруты более эффективно и экономно, а ежедневные поездки становятся более комфортными.

К слову, в Запорожской области также был введен новый график движения транспорта.

Источник: Запоріжжяелектротранс

