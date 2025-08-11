Новий графік руху транспорту в Запоріжжі стане першим кроком до покращення системи перевезень у місті.

Новий графік руху транспорту в Запоріжжі стартує з понеділка, 11 серпня, коли на маршруті №71 запрацюють нові автобуси, повідомляє Politeka.

Про це інформує секретар міської ради та виконуюча обов’язки міського голови Регіна Харченко.

Новий маршрут з’єднає площу Запорізьку із Сімферопольським шосе. Розклад адаптовано під години пік, щоб забезпечити перевезення пасажирів у найбільш завантажені години.

На лінію вийдуть десять великогабаритних автобусів із кондиціонерами, зручними сидіннями та низькою підлогою, що робить пересування доступним для людей з інвалідністю. Кожен автобус пройшов технічний огляд і ремонт.

Оплата проїзду можлива готівкою, банківською карткою або карткою "Січ" через спеціальний валідатор. Техніку отримано завдяки співпраці обласної та міської влади з міжнародними партнерами, що є частиною стратегії оновлення комунального автопарку Запоріжжя.

Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що до кінця року планують запустити 50 таких одиниць на найбільш популярних напрямках. Запоріжці довго очікували оновлення, і новий графік руху транспорту в Запоріжжі на маршруті №71 стане першим кроком до покращення системи перевезень у місті.

До слова, у місті також повідомляли про нову систему оплати.

З 1 серпня стартувала видача транспортної картки "Січ Загальна”. Вона дозволяє пасажирам оплачувати проїзд у муніципальному транспорті безконтактно через спеціальні термінали. ʼ

"Січ Загальна" діє у всіх видах міського транспорту — трамваях, тролейбусах та автобусах. Для оплати пасажирам достатньо прикласти картку до терміналу безконтактної оплати, який вже встановлено у салонах транспортних засобів.

Останні новини України:

