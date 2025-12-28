Графік відключення світла на тиждень з 29 грудня по 4 січня в Чернігові дозволяє жителям планувати власні справи

Графік відключення світла на тиждень з 29 грудня по 4 січня в Чернігові буде введено для деяких мешканців, повідомляє Politeka.

Інформацію про це надають в Чернігівобленерго.

У понеділок, 29 грудня, електики не буде з 09:00 до 17:00 на вулицях Анатолія Погрібного, Андрія Мовчана, Березовій, Василя Прохорського, В. Дрозда та Верені. Також відключення торкнеться Довгої, Дружби, Євгена Гуцала, Елеваторної та Івана Богуна. Перелік включає і численні будинки на вулицях Івана Золотаренка, Інструментальна, Квітки Цісик, Комка та Коробка.

30 грудня електропостачання призупинять у тих же районах, додавши 1-й та 2-й Зарічний, Горобинову, Дачне товариство Лелека, Дьошину, Запрудну та Зарічну. Планові роботи охоплять також Киїнську, Куліша, Малинову, Мурахтову, Набережну, Павлівську, Першу Набережну, Полянську і Солов’їну.

31 числа відключення відбудеться на Анатолія Погрібного, Андрія Мовчана, Василя Прохорського, Володимира Глинського та В. Дрозда. Постраждають також Вячеслава Радченка, В’ячеслава Чорновола, Геологічна, Гребінки, Григорія Сурабка, Довга та Дружби. Крім того, світла не буде на Євгена Гуцала, Євгена Онацького, Елеваторній, Івана Богуна, Івана Золотаренка, Інструментальна, Кастуся Калиновського, Каштанова та Квітки Цісик.

Продовжуючи графік, мешканці Любецької, Масанівської, Михайла Грушевського, Нафтовиків, Незалежності, Півці, Підводника Китицина, Ревуцького, Святомихайлівської, Тичини та Чернігівської також залишаться без світла. Вулиці Чернігівський, Шкільний, Юдашкіна та Ящука потрапляють у список планових знеструмлень.

Місцева енергокомпанія нагадує: обмеження необхідні для проведення технічних робіт, вони триватимуть з 9:00 до 17:00. Графік відключення світла на тиждень з 29 грудня по 4 січня в Чернігові дозволяє жителям планувати власні справи та забезпечити безпечне користування електроприладами.

