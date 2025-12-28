График отключения света в неделю с 29 декабря по 4 января в Чернигове позволяет жителям планировать собственные дела

График отключения света на неделю с 29 декабря по 4 января в Чернигове будет введен для некоторых жителей, сообщает Politeka.

Информацию об этом предоставляют в Черниговоблэнерго .

В понедельник, 29 декабря, электричества не будет с 09:00 до 17:00 на улицах Анатолия Погребного, Андрея Мовчана, Березовой, Василия Прохорского, В. Дрозда и Верени. Также отключение коснется Долгой, Дружбы, Евгения Гуцала, Элеваторной и Ивана Богуна. Список включает и многочисленные дома на улицах Ивана Золотаренко, Инструментальная, Цветы Цисык, Комка и Коробка.

30 декабря электроснабжение приостановят в тех же районах, добавив 1-й и 2-й Заречный, Рябинову, Дачное общество Аист, Дешину, Запрудную и Заречную. Плановые работы охватят также Киевскую, Кулишу, Малинову, Мурахтову, Набережную, Павловскую, Первую Набережную, Полянскую и Соловьину.

31 числа отключение состоится на Анатолии Погребном, Андрее Молчане, Василии Прохорском, Владимире Глинском и В. Дрозде. Пострадают также Вячеслав Радченко, Вячеслав Чорновил, Геологическая, Гребенки, Григорий Сурабко, Долгая и Дружбы. Кроме того, света не будет на Евгения Гуцала, Евгения Онацкого, Элеваторной, Ивана Богуна, Ивана Золотаренко, Инструментальная, Кастуся Калиновского, Каштанова и Квитки Цисык.

Продолжая график, жители Любецкой, Масановской, Михаила Грушевского, Нефтяников, Независимости, Певцы, Подводника Китицына, Ревуцкого, Святомихайловской, Тычины и Черниговской останутся без света. Улицы Черниговского, Школьного, Юдашкина и Ящука попадают в список плановых обесточений.

Местная энергокомпания напоминает: ограничения необходимые для проведения технических работ, они продлятся с 9:00 до 17:00. График отключения света на неделю с 29 декабря по 4 января в Чернигове позволяет жителям планировать собственные дела и обеспечить безопасное использование электроприборов.

