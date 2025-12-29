Графіки відключення світла в Чернігові на 30 грудня вводяться у частини вулиць міста через заплановані роботи, повідомляє Politeka.net.
Про це попередили у "Чернігівобленерго".
Графік відключень світла на 30 грудня у Чернігові охоплює одразу десятки вулиць міста. Виконання ремонтних робіт на повітряній лінії електропередачі та проведення технічних робіт призведе до вимкнення електропостачання з 9 до 17 години на таких вулицях міста:
- Анатолія Погрібного 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 1а, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 2а, 30, 32, 34, 36, 38, 3а, 3Б, 40, 42, 44, 46, 48, 4А, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 11а, 23а, 26б, 28А, 52а, 58а, 62а
- Андрія Мовчана 1, 2, 4, 6, 8, 10, 1а
- Василя Прохорського 26а, 26б
- В. Дрозда 11, 13, 15, 17
- Володимира Неговського 19
- Вячеслава Радченка 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 3а, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 57, 63, 65, 67, 69, 71, 22а, 22б, 22в, 46а, 69а, 75а
- В'ячеслава Чорновола 23, 45, 47, 23а
- Геологічна 12Б
- Гребінки 89
- Григорія Сурабка 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9а
- Довга 72, 74, 76, 78, 80, 82, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 107а, 80а
- Дружби 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 4а
- Євгена Гуцала 3, 4, 5, 6, 8, 3а, 8а
- Елеваторна 1, 2, 4, 6, 2В, 4б, 8а, 8Б
- Івана Богуна 41, 52, 41а, 52а
- Івана Золотаренка 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 16а, 16б, 16в, 18а, 18б
- Інструментальна 22, 24, 34, 22А, 22Б, 22Г, 24А, 34А, 34В, 34Г 15-12-2025
- Кастуся Калиновського 40
- Квітки Цісик 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 2а, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 4а, 4б, 8В, 10а, 10б, 16а, 17а, 19а, 20а, 21а, 21б, 27а, 27б, 27в, 35а
- Комка 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 19, 21
- Коробка 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 31, 4а, 5А, 9а, 11а, 18а, 18б, 23а, 24а, 29а
- Космонавтів 2А
- Литовська 2, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 56, 58, 60, 8а, 18а, 20б, 24В, 28а, 29а, 32а, 33а, 34а, 35а, 35б, 35в, 40а, 44/444, 51а, 54а, 56а, 58а, 60а
- Любецька 169, 179, 189, 191А
- Масанівська 1
- Михайла Грушевського 190, 192, 194, 196, 198, 202, 204, 206, 208, 210, 212, 214, 216, 218, 218а, 220, 222, 224, 226, 228, 230а, 230, 232, 234, 236, 238
- Нафтовиків 2
- Незалежності 11, 17
- Півці 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 1А, 1Б, 1в, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 2Б, 31, 33, 36, 37, 38, 3А, 3Б, 3в, 4А, 5А, 12А, 15а, 33а
Графіки відключень "Чернігівобленерго" можна знайти на офіційному сайті компанії в розділі "Відключення", а також у чат-ботах у Viber та Telegram.
Останні новини України:
Нагадаємо Politeka писала, Робота для пенсіонерів у Чернігівській області: де можна мати від 25 тисяч заробітної плати.
Також Politeka повідомляла, Підвищення тарифів на комунальні послуги в Чернігівській області: жителів здивували новими цінами.
Як повідомляла Politeka, Робота для пенсіонерів у Чернігівській області: від 25 тисяч зарплатні пропонують на деяких вакансіях.