Графіки відключень світла на 30 грудня у Чернігові охоплюють низку вулиць міста.

Графіки відключення світла в Чернігові на 30 грудня вводяться у частини вулиць міста через заплановані роботи, повідомляє Politeka.net.

Про це попередили у "Чернігівобленерго".

Графік відключень світла на 30 грудня у Чернігові охоплює одразу десятки вулиць міста. Виконання ремонтних робіт на повітряній лінії електропередачі та проведення технічних робіт призведе до вимкнення електропостачання з 9 до 17 години на таких вулицях міста:

Анатолія Погрібного 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 1а, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 2а, 30, 32, 34, 36, 38, 3а, 3Б, 40, 42, 44, 46, 48, 4А, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 11а, 23а, 26б, 28А, 52а, 58а, 62а

Андрія Мовчана 1, 2, 4, 6, 8, 10, 1а

Василя Прохорського 26а, 26б

В. Дрозда 11, 13, 15, 17

Володимира Неговського 19

Вячеслава Радченка 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 3а, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 57, 63, 65, 67, 69, 71, 22а, 22б, 22в, 46а, 69а, 75а

В'ячеслава Чорновола 23, 45, 47, 23а

Геологічна 12Б

Гребінки 89

Григорія Сурабка 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9а

Довга 72, 74, 76, 78, 80, 82, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 107а, 80а

Дружби 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 4а

Євгена Гуцала 3, 4, 5, 6, 8, 3а, 8а

Елеваторна 1, 2, 4, 6, 2В, 4б, 8а, 8Б

Івана Богуна 41, 52, 41а, 52а

Івана Золотаренка 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 16а, 16б, 16в, 18а, 18б

Інструментальна 22, 24, 34, 22А, 22Б, 22Г, 24А, 34А, 34В, 34Г 15-12-2025

Кастуся Калиновського 40

Квітки Цісик 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 2а, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 4а, 4б, 8В, 10а, 10б, 16а, 17а, 19а, 20а, 21а, 21б, 27а, 27б, 27в, 35а

Комка 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 19, 21

Коробка 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 31, 4а, 5А, 9а, 11а, 18а, 18б, 23а, 24а, 29а

Космонавтів 2А

Литовська 2, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 56, 58, 60, 8а, 18а, 20б, 24В, 28а, 29а, 32а, 33а, 34а, 35а, 35б, 35в, 40а, 44/444, 51а, 54а, 56а, 58а, 60а

Любецька 169, 179, 189, 191А

Масанівська 1

Михайла Грушевського 190, 192, 194, 196, 198, 202, 204, 206, 208, 210, 212, 214, 216, 218, 218а, 220, 222, 224, 226, 228, 230а, 230, 232, 234, 236, 238

Нафтовиків 2

Незалежності 11, 17

Півці 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 1А, 1Б, 1в, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 2Б, 31, 33, 36, 37, 38, 3А, 3Б, 3в, 4А, 5А, 12А, 15а, 33а

Графіки відключень "Чернігівобленерго" можна знайти на офіційному сайті компанії в розділі "Відключення", а також у чат-ботах у Viber та Telegram.

