Підвищення тарифів на комунальні послуги в Чернігівській області супроводжується низкою чинників.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Чернігівській області торкнеться міста Мена з 1 січня 2026 року, передає Politeka.

Про це жителям повідомили в Менській міській раді.

Йдеться про зміну вартості централізованого водопостачання й водовідведення. Обговорення відбулося за участі керівництва ТОВ «Менський комунальник» та посадовців органу самоврядування.

Директор підприємства Володимир Білик пояснив, що перегляд пов’язаний із подорожчанням електроенергії, пального та потребою виконувати аварійні ремонти. Частину фінансового навантаження компанія планує покривати власним коштом — орієнтовно чотири гривні у структурі кожного кубометра.

Секретар міської ради Юрій Стальниченко зазначив, що проєкт бюджету на 2026 рік передбачає компенсацію для населення. Йдеться про покриття частини витрат на водовідведення — близько семи гривень за кубометр.

З урахуванням досягнутих домовленостей планують встановити такі розцінки: водопостачання — 56,02 гривні за кубометр із ПДВ для всіх категорій; водовідведення для мешканців — 86,91 гривні; для бюджетних установ та інших споживачів — 93,91.

Окремо сторони обговорили підвищення енергетичної стійкості системи. Повідомлялося про співпрацю з міжнародними партнерами щодо встановлення сонячних панелей на водозаборі, що дозволить підтримувати роботу під час відключень світла.

Таким чином, підвищення тарифів на комунальні послуги в Чернігівській області у Мені супроводжується як фінансовими компенсаторами, так і планами з покращення надійності водної інфраструктури.

