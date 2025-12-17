"Чернігівобленерго" впроваджує графіки відключення світла на 18 грудня в Чернігівській області.

У Чернігівській області на 18 грудня заплановано впровадження графіків планових відключень світла, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленнях декількох територіальних громад.

Інформацію про заплановані знеструмлення оприлюднили кілька територіальних громад регіону. Енергетики заздалегідь попереджають мешканців про можливі тимчасові перебої з електропостачанням упродовж дня, оскільки частину обладнання доведеться вивести з роботи для проведення технічного обслуговування та ремонту.

Графік відключень світла на 18 грудня у Чернігівській області охоплює одразу кілька населених пунктів області.

Зокрема, у населеному пункті Євминка через ремонт повітряної лінії електропередач електропостачання буде тимчасово припинене з 10:00 до 16:00. Знеструмлення торкнеться окремих вулиць:

Перемоги 1, 10, 11, 11А, 11Б, 14, 15, 16, 17, 3, 46, 7, 8, 9

Київська 212, 212А, 214, 218;

Коцюбинського 1, 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 15, 17, 18, 1Б, 2, 20, 20А, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 5, 55, 56, 6, 7, 8;

Привітна 10, 2, 3, 4, 6, 8, 9

У часовий проміжок — з 8:00 до 17:00 — можливі перерви в подачі електроенергії також у населеному пункті Нехаївка. Світло тимчасово вимикатимуть на окремих вулицях.

Братів Галичів 1,12А,7;

Лебедин 5;

Набережна 18;

Оболонська 19,26,27,36,38,65;

Південна.

Крім того, у Шабалинів електропостачання буде обмежене з 08:00 до 17:00. Причиною є виконання планових ремонтних робіт на об’єктах електромережі, що може призвести до перебоїв у подачі світла за окремими адресами:

Богдановської 1, 10, 11, 14, 15, 16, 19, 2, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 3, 31, 32, 35, 37, 4, 41, 42, 43, 45, 46, 48, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 60, 63, 64, 65, 8;

Вишнева 1, 10, 10А, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 1А, 2, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 4, 40, 42, 43, 5, 6, 7, 9;

Гриценка 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 39, 4, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53А, 6, 7, 8, 9;

Деснянська 1, 10, 100, 103, 104, 107, 109, 11, 110, 111, 112, 115, 116, 117, 118, 119, 12, 120, 122, 123, 126, 127, 129, 13, 132, 134, 138, 140, 15, 16, 17, 18, 2, 21, 22, 24, 258, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 58, 59, 6, 60, 61, 62, 64, 68, 7, 71, 72, 73, 74, 75, 80, 82, 86, 87, 88, 89, 9, 92, 93, 94, 96, 98, 99;

Довженка 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9;

Квітнева 1, 13, 14, 15, 18, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 35, 36, 4, 5, 6, 8, 9;

Миру 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1А, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 47, 48, 49, 5, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 6, 61, 63, 65, 67, 68, 69, 7, 70, 71, 72, 75, 9;

Мисенка 1, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 6, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 7, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 8, 80, 9;

Перемоги 1, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 5, 7, 9;

Сонячна 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 52, 53, 54, 55, 57, 6, 61, 8, 9;

Центральна 1, 10, 101, 102, 103, 105, 106, 106А, 107, 108, 109, 11, 111, 113, 114, 115, 116, 118, 119, 12, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 128, 130, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 140, 141, 143, 145, 148, 148А, 149, 15, 150, 150А, 151, 152, 154, 155, 156, 157, 158, 158Б, 158В, 159, 16, 160, 160/1, 160Б, 161, 163, 166, 167, 168, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 178, 181, 182, 183, 184, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 195, 197, 198, 2, 201, 202, 203, 204, 206, 207, 208, 209, 21, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 225, 226, 227, 230, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 247, 248, 249, 25, 250, 251, 253, 254, 257, 258, 259, 26, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 27, 272, 274, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 5, 52, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 8, 81, 82, 84, 85, 88, 9, 90, 91, 94, 95, 96, 97, 98, 99;

Ювілейна 10, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 2, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 6, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 7, 70, 71, 73, 74, 75, 77, 77А, 78, 79, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 9, 90, 92.

Планові роботи триватимуть і в населеному пункті Городище. Тут знеструмлення очікується з 08:00 до 17:00. Відключення торкнуться частини вулиць та окремих споживачів, зазначених у графіку:

Берегова 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 25, 27, 33, 4, 6, 8, 9;

Деснянська 10, 11, 12, 13, 14, 15, 3, 7, 8, 9,

Гагарiна;

Центральна 11

Графіки відключень "Чернігівобленерго" можна знайти на офіційному сайті компанії в розділі "Відключення", а також у чат-ботах у Viber та Telegram.

Де шукати графіки

На сайті: Перейдіть за посиланням на розділ "Відключення" та обмеріть свій населений пункт та адресу.

У чат-боті Viber: Знайдіть чат-бот компанії, зареєструйтеся та введіть особовий рахунок, щоб побачити свій графік.

У чат-боті Telegram: Завантажте чат-бот за посиланням.

На сайтах своїх громад у розділах "Оголошення" чи "Новини".

