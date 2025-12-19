Повышение тарифов на коммунальные услуги в Черниговской области сопровождается рядом факторов.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Черниговской области коснется города Мена с 1 января 2026, передает Politeka.

Об этом жителям сообщили в Минском городском совете.

Речь идет об изменении стоимости централизованного водоснабжения и водоотвода. Обсуждение состоялось с участием руководства ООО «Минский коммунальщик» и должностных лиц органа самоуправления.

Директор предприятия Владимир Билык пояснил, что пересмотр связан с подорожанием электроэнергии, горючего и необходимостью выполнять аварийные ремонты. Часть финансовой нагрузки компания планирует покрывать за свой счет — ориентировочно четыре гривны в структуре каждого кубометра.

Секретарь городского совета Юрий Стальниченко отметил, что проект бюджета на 2026 год предусматривает компенсацию населению. Речь идет о покрытии части расходов на водоотвод — около семи гривен за кубометр.

С учетом достигнутых договоренностей планируется установить следующие расценки: водоснабжение — 56,02 гривны за кубометр с НДС для всех категорий; водоотвод для жителей – 86,91 гривны; для бюджетных учреждений и других потребителей – 93,91.

Отдельно стороны обсудили повышение энергетической стойкости системы. Сообщалось о сотрудничестве с международными партнерами по установке солнечных панелей на водозаборе, что позволит поддерживать работу при отключении света.

Таким образом, повышение тарифов на коммунальные услуги в Черниговской области сопровождается как финансовыми компенсаторами, так и планами по улучшению надежности водной инфраструктуры.

