Дефицит отдельных продуктов в Черниговской области стал одной из самых заметных проблем в этом году, так что рассказываем детали.

Из-за весенних заморозков и сложных погодных условий фермеры потеряли часть урожая, что переросло в дефицит продуктов в Черниговской области, сообщает Politeka.

Больше всего это отразилось на примере груш, существенно подорожавших как на оптовых, так и на розничных рынках.

Дефицит продуктов в Черниговской области проявился прежде всего из-за майских морозов, которые повредили примерно десятую часть урожая.

Это привело к дополнительным расходам по уходу за садами, ведь фермерам пришлось использовать больше средств защиты для сохранения плодов. Такие шаги оказали непосредственное влияние на себестоимость выращивания груш, что впоследствии сказалось и на ценниках для покупателей.

Аналитики объясняют, что закупочная цена на груши в этом сезоне поднялась с 50 до 70 гривен за килограмм. Повышение на 20 гривен уже ощутимо на рынке, ведь средняя стоимость для потребителя составляет около 78 гривен

Эксперты добавляют, что себестоимость выращивания груш на треть выше, чем в прошлом году. Из-за неблагоприятной погоды пришлось использовать больше препаратов, чтобы частично спасти урожай.

Фермеры отмечают, что даже при меньших объемах производства издержки остались высокими, поэтому цена для потребителей неизбежно выросла.

По прогнозам аграриев, в сезоне 2025 года стоимость украинских груш будет оставаться стабильно высокой из-за дефицита продуктов в Черниговской области. Поэтому спрос и дальше будут пытаться покрыть импортом.

Источник

Последние новости Украины:

Напомним Politeka писала, Начало отопительного сезона 2025 года в Черниговской области: какие подробности следует знать.

Также Politeka сообщала, Денежная помощь для пенсионеров в Черниговской области: кому ежемесячно будут выплачивать дополнительные средства.

Как сообщала Politeka, Работа для пенсионеров в Черниговской области: кому обещают от 25 тысяч зарплаты.