Из-за весенних заморозков и сложных погодных условий фермеры потеряли часть урожая, что переросло в дефицит продуктов в Черниговской области, сообщает Politeka.

Больше всего это отразилось на примере груш, существенно подорожавших как на оптовых, так и на розничных рынках.

Дефицит продуктов в Черниговской области проявился прежде всего из-за майских морозов, которые повредили примерно десятую часть урожая.

Это привело к дополнительным расходам по уходу за садами, ведь фермерам пришлось использовать больше средств защиты для сохранения плодов. Такие шаги оказали непосредственное влияние на себестоимость выращивания груш, что впоследствии сказалось и на ценниках для покупателей.

Аналитики объясняют, что закупочная цена на груши в этом сезоне поднялась с 50 до 70 гривен за килограмм. Повышение на 20 гривен уже ощутимо на рынке, ведь средняя стоимость для потребителя составляет около 78 гривен

груша, фрукты, рынок, покупка

Эксперты добавляют, что себестоимость выращивания груш на треть выше, чем в прошлом году. Из-за неблагоприятной погоды пришлось использовать больше препаратов, чтобы частично спасти урожай.

Фермеры отмечают, что даже при меньших объемах производства издержки остались высокими, поэтому цена для потребителей неизбежно выросла.

По прогнозам аграриев, в сезоне 2025 года стоимость украинских груш будет оставаться стабильно высокой из-за дефицита продуктов в Черниговской области. Поэтому спрос и дальше будут пытаться покрыть импортом.

Источник

Последние новости Украины:

Напомним Politeka писала, Начало отопительного сезона 2025 года в Черниговской области: какие подробности следует знать.

Также Politeka сообщала, Денежная помощь для пенсионеров в Черниговской области: кому ежемесячно будут выплачивать дополнительные средства.

Как сообщала Politeka, Работа для пенсионеров в Черниговской области: кому обещают от 25 тысяч зарплаты.