Денежная помощь для ВПЛ в Одесской области: предоставляется отдельным категориям граждан, так что рассказываем об этом больше.

Кабмин утвердил программу разовых выплат в рамках пакета "Зимняя поддержка", которая предусматривает денежную помощь для ВПЛ в Одесской области, сообщает Politeka.

Согласно постановлению правительства, денежная помощь в Одесской области составляет 6500 грн на каждого ребенка, ВПЛ, одинокого пенсионера и другие категории граждан, нуждающихся в дополнительной защите в зимний период 2025/26 года.

Важно отметить, что средства денежной помощи для ВПЛ в Одесской области можно тратить только на одежду, обувь и лекарственные средства. Оплата производится безналично через специальный счет. Снять наличные деньги или перевести деньги другим лицам невозможно.

Программа включает четкий перечень категорий. Прежде всего, это дети, которые находятся под опекой, попечительством или в семейных формах воспитания, включая малышей из детских домов семейного типа и приемных семей, получающих государственную социальную поддержку.

Эта категория охватывает несовершеннолетних с инвалидностью и без нее, а также тех, кому на 1 ноября 2025 года не исполнилось 18 лет и на них оформлена государственная соцподдержка.

Вторая категория – внутренне перемещенные дети, переселенцы с инвалидностью I группы и одинокие пенсионеры. Деньги также назначаются детям и лицам с инвалидностью I группы из числа переселенцев, получавших соцпомощь на проживание на 1 ноября 2025 года.

Автоматически 6500 грн начисляется тем, кто уже состоит на учете и получает социальные выплаты или пенсии, а также тем, чьи данные актуальны в Единой информационной системе социальной сферы или в Пенсионном фонде Украины.

Если автоматическая выплата не состоялась, но лицо имеет право на поддержку, оно может подать заявление самостоятельно через Действие или обратившись в органы ПФУ.

