Тема подорожания проезда в Одессе беспокоит многих жителей города, ведь рост цен на транспорт влияет на кошелек.

Последнее подорожание проезда в Одессе происходило 1 декабря 2025 года, сообщает Politeka.

Тогда стоимость билета в трамваях и троллейбусах выросла до 15 гривен, а в маршрутках – до 20. Несмотря на длительное время без поднятия тарифов, местные жители могут выдохнуть с облегчением.

Подорожание проезда в Одессе с 1 ноября 2025 года не предполагается. Все цены сохранятся на уровне октября, поэтому горожане и дальше смогут пользоваться транспортом по действующим расценкам.

Такое решение означает некоторую стабильность в сфере перевозок, что особенно важно в период сложной экономической ситуации. Ценники на все стремительно растут, поэтому отсутствие подорожания проезда в Одессе не может не радовать.

Стоимость поездки в общественном транспорте остается привычной. Трамвай и троллейбус стоят 15 грн за одну поездку. В маршрутном такси – это 20 грн по городу, а если пассажир едет дальше, например, до 6 км Овидиопольской дороги, придется заплатить уже 40.

Маршруты, курсирующие в Южный, имеют фиксированную цену 70 гривен. Не изменяются и тарифы на проездные билеты. Учащиеся будут платить 120 за один вид транспорта или 160 за оба.

Студенты будут пользоваться абонементами за 240 – на один вид и 340 – на оба. Для общего населения цена составляет 420 – за один вид или 567 – за два. Служебные передвижения остаются на уровне 630 и 756 гривен соответственно.

Что касается парковки, то и здесь пока остается стабильность. Стоимость составляет 30 грн в час, 2 500 – в месяц или 28 000 – в год. Отдельные категории граждан, среди которых люди с инвалидностью, участники боевых действий и работники дипломатических представительств, продолжают пользоваться правом бесплатной парковки.

