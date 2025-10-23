Энергетики предупредили о введении графика отключения света с 26 по 27 октября в Запорожской области.

График отключения света с 26 по 27 октября в Запорожской области поможет местным жителям спланировать свои дела и избежать неудобств, сообщает Politeka.

График отключения света с 26 по 27 октября в Запорожской области опубликовали на официальном сайте "Запорожьеоблэнерго".

26.10 2025 с 10:00 до 13:00 в селах Высокогорное, Водяное, Зеленополье, Ручаевка и Широкое электроснабжение будет полностью прекращено в связи с ремонтом электрооборудования.

Жителям советуют заблаговременно приготовить резервные источники освещения.

27.10 2025 ограничение продлится дольше. С 09:00 до 17:00 электричества не будет в селах Высокогорное, Водяное, Зеленополье, Ручаевка и Широкое , что также связано с ремонтом электрооборудования.

Кроме того, в это же время работы будут проводить в Днепре на таких улицах: Октябрьская 1а, 1в, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 42, Шевченко, 2, 2а, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 22, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 44, 46, 48, 50, 52, 54.

Кроме этого, 27.10 2025 с 09:00 до 17:00 неудобства будут действовать и в Разумовке. Под ограничение попадет Ум.

Это касается таких адресов: Голяткина 10, 16а, 17а, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28а, 28, 30, 32, 36, 15, 14, 23, Шевченко 20, 22, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 56, 54, 52, 48, 46, 44, 42, 40, 38, 36, 34, 32, 38, 30, Школьная 20, 22, 25, 26.

Специалисты советуют местным жителям учитывать график отключения света с 26 по 27 октября в Запорожской области при планировании своего быта.

