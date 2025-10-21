Місцевим жителям радять підготуватися до введення графіка відключення світла з 23 до 24 жовтня в Запорізькій області.

Графік відключення світла з 23 до 24 жовтня в Запорізькій області охоплює низку сіл, де проводитимуться планові ремонтні роботи електрообладнання, повідомляє Politeka.

Як йдеться на офіційному сайті "Запоріжжяобленерго", фахівці обіцяють відновити подачу струму одразу після завершення усіх технічних процедур.

Графік відключення світла з 23 до 24 жовтня в Запорізькій області передбачає проведення ремонтів у Новоселищі, Лемешинському та Червоному Яру. Роботи розпочнуться 23.10 о 09:00 і триватимуть до 17:00 того ж дня.

Електропостачання в цих населених пунктах буде повністю призупинене. У Червоному Яру електроенергію вимикатимуть двічі протягом дня, з 09:00 до 11:00 та з 15:00 до 17:00.

Наступного дня, 24.10, ремонти триватимуть у Біленькому, Канівському, Лисогірці та Червонодніпровці. З 09:00 до 16:00 тут також повністю припинять подачу електроенергії.

У цей самий час фахівці планують провести технічні заходи у Розумівці. Обмеження торкнуться таких вулиць: Голяткіна 10, 16а, 17а, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28а, 28, 30, 32, 36, 15, 14, 23; Шевченка 20, 22, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 56, 54, 52, 48, 46, 44, 42, 40, 38, 36, 34, 32, 38, 30; Шкільна 20, 22, 25, 26.

Крім цього, 24.10 тимчасові незручності заплановані в селі Веселянка. Електроенергії не буде за такими адресами: Зарічна 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 11, 12, 12а, 13, 15; Миру 2, 4а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 16, 17, 20, 23, 21, 23а, 24, 28, 30, 25, 27, 32.

Центральна 20, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 40, 44, 18, 1a, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16; Щаслива 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 2, 4, 6, 10, 12, 14; Ювілейна 2, 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11a, 11, 12, 14, 13, 16, 17, 18, 20, 27, 26, 25, 24, 23, 22; Зарічна 14а, 14, 12, 16; Центральний провулок 1, 2, 3, 4.

Працівники енергетичної компанії радять місцевим враховувати графік відключення світла з 23 до 24 жовтня в Запорізькій області при плануванні побуту.

