Новий графік руху поїздів у Дніпропетровській області вводить компанія-перевізник "Укрзалізниця" через безпекову ситуацію в регіоні, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленні "Укрзалізниці".

У зв’язку з безпековою ситуацією в окремих введено новий графік руху поїздів у Дніпропетровській області. Залізничники повідомляють, що коригування розкладу здійснюється з метою забезпечення безпеки пасажирів та працівників залізничного транспорту, а також для оптимізації руху у складних умовах.

Починаючи з 21 жовтня, тимчасово припиняється курсування кількох приміських рейсів. Зокрема, не курсуватимуть поїзди №6112 за маршрутом Чаплине – Демурине, №6123 Демурине – Чаплине, а також №6473 Нікополь – Кривий Ріг. Таке рішення ухвалене у зв’язку з підвищеними ризиками на окремих ділянках залізничного полотна.

Крім того, з цього ж дня частково змінюється схема руху окремих поїздів, що сполучаються зі станцією Демурине. Зокрема, маршрут поїзда №6122 тепер обмежується ділянкою Дніпро – Демурине, замість попереднього. Також поїзд №6135 курсуватиме за скоригованим напрямком Демурине – Синельникове-1, замість маршруту Просяна – Синельникове-1. Відправлення поїзда №6135 заплановане о 19:56.

З 22 жовтня тимчасово скасовано ще один рейс — поїзд №6472, який курсував за рейсом Кривий Ріг – Нікополь. Це обмеження також має тимчасовий характер і діятиме до стабілізації ситуації в регіоні.

Додаткові зміни вступають у дію з 23 жовтня 2025 року. Від цієї дати поїзд №6130 курсуватиме за новим маршрутом Дніпро – Чаплине, замість попереднього напрямку. Таке рішення дозволить зберегти сполучення між ключовими населеними пунктами області попри тимчасові обмеження.

Новий графік руху поїздів у Дніпропетровській області станеться і 24 жовтня 2025 року. Від цього дня поїзд №6109 курсуватиме за оновленим маршрутом Чаплине – Дніпро.

