Новый график движения поездов в Днепропетровской области вводит компания-перевозчик "Укрзализныця" из-за ситуации в безопасности в регионе, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в сообщении "Укрзализныци".

В связи с ситуацией безопасности в отдельных введен новый график движения поездов в Днепропетровской области. Железнодорожники сообщают, что корректировка расписания осуществляется в целях обеспечения безопасности пассажиров и работников железнодорожного транспорта, а также для оптимизации движения в сложных условиях.

Начиная с 21 октября временно прекращается курсирование нескольких пригородных рейсов. В частности, не будут курсировать экспресса №6112 по маршруту Чаплино – Демурино, №6123 Демурино – Чаплино, а также №6473 Никополь – Кривой Рог. Такое решение было принято в связи с повышенными рисками на отдельных участках железнодорожного полотна.

Кроме того, с этого же дня частично меняется схема движения отдельных составов, сообщающихся со станцией Демурине. В частности, маршрут экспресса №6122 теперь ограничивается участком Днепр – Демурино вместо предыдущего. Также поезд №6135 будет курсировать по скорректированному направлению Демурино – Синельниково-1, вместо маршрута Просяна – Синельниково-1. Отправление поезда №6135 запланировано в 19:56.

С 22 октября временно отменен еще один рейс — №6472, курсировавший по рейсу Кривой Рог – Никополь. Это ограничение также носит временный характер и будет действовать до стабилизации ситуации в регионе.

Дополнительные изменения вступают в силу с 23 октября 2025г. С этой даты экспресс №6130 будет курсировать по новому маршруту Днепр – Чаплино, вместо предыдущего направления. Такое решение позволит сохранить сообщение между ключевыми населенными пунктами области, несмотря на временные ограничения.

Новый график движения поездов в Днепропетровской области пройдет и 24 октября 2025 года. С этого дня состав №6109 будет курсировать по обновленному маршруту Чаплино – Днепр.

