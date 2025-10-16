Для отримання грошової допомоги у Дніпрі для пенсіонерів та інших вразливих категорій необхідно подати заяву та пакет підтверджувальних документів.

Грошова допомога для пенсіонерів у Дніпрі надається через впроваджену програму надання адресної матеріальної допомоги мешканцям, які опинилися у складних життєвих обставинах, пише Politeka.

Про це розповіли у прес-службі Департаменту соціальної політики Дніпровської міської ради.

Ідеться про підтримку людей, яким терміново потрібні кошти на операції, лікування, придбання дорогих медикаментів, або тих, хто зазнав значних збитків через пожежу, стихійне лихо чи інші надзвичайні ситуації.

Начальниця управління соціального захисту департаменту соціальної політики Дніпровської міської ради Ірина Максименко наголосила, що така допомога є одним із ключових напрямів соціальної підтримки громади. За її словами, кожен мешканець міста, який справді потребує фінансової підтримки, має можливість звернутися за цією послугою.

Для отримання грошової допомоги у Дніпрі для пенсіонерів та інших вразливих категорій необхідно подати заяву та пакет підтверджувальних документів. Зробити це можна, залишивши звернення у спеціальній скриньці для громадян за адресою: місто Дніпро, проспект Дмитра Яворницького, 75 (Дніпровська міська рада), індекс 49000. Документи можна подати особисто або надіслати поштою.

Повний перелік необхідних документів доступний на офіційному ресурсі міськради за посиланням. Важливо зазначити, що адресна матеріальна підтримка надається один раз на рік, тому кожен випадок розглядається індивідуально з урахуванням життєвих обставин заявника.

Лише у 2025 році таку фінансову підтримку вже отримали 3,9 тисячі мешканців Дніпра, а загальна сума виплачених коштів перевищила 26,5 мільйона гривень.

