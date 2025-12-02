Для подачі запиту на підтримку та безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Запоріжжі потрыбно зробити лише одне.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Запоріжжі можна отримати завдяки роботі благодійного фонду "Джерело Єдності", повідомляє Politeka.net.

Деталі оприлюднили на сайті організації.

Організація «Джерело Єдності» реалізує чотири основні напрями допомоги, спрямовані на підтримку постраждалих громад та розвиток регіональних ініціатив.

1. Гуманітарна програма передбачає надання матеріальної підтримки від благодійних організацій, видача безкоштовних продуктів для ВПО та пенсіонерів у Запоріжжі, налання гігієнічних наборів, проведення освітніх проєктів для дітей та дорослих, а також організацію культурних та соціальних заходів для громади.

2. Волонтерська програма охоплює залучення добровольців до участі у різних заходах, донорські ініціативи, а також підтримку у роботі складів та логістиці для розподілу гуманітарних ресурсів.

3. Медична програма спрямована на забезпечення базової та спеціалізованої медичної підтримки. Вона включає проведення тренінгів з першої медичної допомоги, надання лікарських засобів, медичного обладнання та психологічної підтримки постраждалим.

4. Мілітарна програма передбачає підтримку у матеріально-технічному забезпеченні, організацію зборів на придбання автомобілів та іншого спеціального обладнання для потреб громади та волонтерських ініціатив.

Організація запрошує волонтерів та партнерські організації пропонувати свою допомогу, заповнивши відповідну форму на офіційному сайті.

Хто може звернутися за підтримкою:

Постраждалі мешканці Запорізької та Харківської областей;

Регіональні фонди та організації, зацікавлені у співпраці та наданні допомоги.

Основна місія організації: надання гуманітарної підтримки тим, хто її потребує, та сприяння розвитку волонтерських та соціальних ініціатив у регіоні.

Географія діяльності: Запорізька та Харківська області.

Як отримати: Для подачі запиту на підтримку необхідно заповнити форму на сайті організації, після чого запит розглядатиметься відповідними фахівцями фонду.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Робота для пенсіонерів у Запоріжжі: де саме платитимуть від 20 тисяч.

Також Politeka повідомляла, Подорожчання продуктів у Запоріжжі: жителі помітили зростання цін.

Як повідомляла Politeka, Безкоштовне житло для ВПО в Запоріжжі: що потрібно зробити, щоб потрапити до черги на квартиру.