Дефіцит продуктів у Запоріжжі цього року відчувається особливо на білоголову капусту, яку широко використовують у повсякденному приготуванні страв, повідомляє Politeka.

Причини нестачі пов’язані з різкою та нестабільною динамікою цін на всеукраїнському ринку овочів у 2025 році.

Експерти відзначають, що на ситуацію вплинули кілька факторів одночасно. Перш за все — несприятливі погодні умови, що зменшили врожайність. Додатково вплинула реакція аграріїв на низькі закупівельні ціни минулого сезону, через що площі посівів скоротилися. Не менш важливою залишається відсутність сучасних сховищ, здатних забезпечити якісне зберігання овочів. Попри осіннє здешевлення капусти, фахівці прогнозують підвищення цін у зимовий період.

За словами Миколи Соботовича, значна частина врожаю не відповідає стандартам для тривалого зберігання. Через це овочесховища приймають менші обсяги продукції, здатної зберігати товарний вигляд до кінця зими або початку весни.

Такий дефіцит продуктів у Запоріжжі вже створює ризики нестачі на ринку та може спричинити подальше подорожчання для споживачів.

Ринок капусти має циклічний характер: високі ціни стимулюють аграріїв збільшувати виробництво, після чого відбувається падіння вартості, що знову зменшує площі посівів і підвищує ціну в наступний сезон.

Експерти наголошують, що стабілізувати пропозицію можна лише через впровадження сучасних технологій вирощування та активний розвиток інфраструктури зі зберігання урожаю. Будівництво нових овочесховищ дозволить забезпечити стабільну кількість продукції протягом року та зменшити сезонні коливання цін.

Мешканцям радять планувати покупки завчасно та стежити за оновленням цін, щоб уникнути нестачі овочів у зимовий період.

Джерело: AgroWeek.

