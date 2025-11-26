Грошова допомога у Дніпропетровській області для пенсіонерів та інших категорій надаватиметься виключно безготівково.

Український уряд планує зробити щорічну грошову допомогу для пенсіонерів у Дніпропетровській області "Тепла зима" напередодні опалювального сезону 2025/2026, пише Politeka.

Кабінет Міністрів України опублікував Проєкт постанови під назвою "Деякі питання підтримки окремих категорій осіб для проходження зимового періоду 2025/26 року".

Виплата залишиться цільовою — тобто призначеною для покриття конкретних потреб громадян у холодний період. Минулого року програма допомоги була орієнтована на придбання зимового одягу, взуття та найнеобхідніших товарів і послуг. Цьогоріч уряд вирішив зосередитися на тих соціальних групах, які найбільше потребують державної підтримки в зимовий період.

Основні категорії отримувачів

1. Діти — головний пріоритет програми.

До цієї категорії входять:

діти з малозабезпечених сімей — це найчисельніша група, на яку припадає більшість фінансування;

діти з родин внутрішньо переміщених осіб (ВПО);

діти, над якими встановлено опіку чи піклування;

діти-сироти та діти з інвалідністю, які виховуються у дитячих будинках сімейного типу або прийомних сім’ях.

2. Вразливі дорослі.

У цю групу входять:

переселенці з інвалідністю І групи;

одинокі пенсіонери, які отримують надбавку на догляд.

Як відбуватиметься виплата програми «Тепла зима»

Механізм надання грошової допомоги у Дніпропетровській області для пенсіонерів та інших категорій буде максимально спрощеним і автоматизованим. Якщо громадянин уже отримує державну соціальну допомогу у межах зазначених категорій, йому не потрібно подавати додаткові заяви чи звертатися до установ соціального захисту.

Виплата у розмірі 6 500 гривень надаватиметься на домогосподарство, і кошти надходитимуть безпосередньо від Міністерства соціальної політики України. Гроші автоматично зараховуватимуться на спеціальний соціальний рахунок або на віртуальну картку Дія.Картка.

Умови використання коштів

Допомога «Тепла зима» є одноразовою, і використати її потрібно протягом 180 днів із моменту зарахування коштів. Якщо протягом цього терміну гроші не будуть витрачені, вони повернуться до державного бюджету.

Отримані кошти можна використати для покриття основних сезонних потреб, зокрема:

купівлі теплих речей та взуття;

оплати комунальних послуг (тепло, газ, електроенергія);

придбання продуктів харчування;

закупівлі ліків та медичних препаратів;

придбання квитків на транспорт.

Водночас зняти готівкою або переказати ці кошти третім особам буде неможливо. Грошова допомога у Дніпропетровській області для пенсіонерів та інших категорій надаватиметься виключно безготівково і може бути використана лише на території України — у магазинах, аптеках, на заправках, у комунальних підприємствах та інших закладах, що приймають банківські картки.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Дніпропетровській області: отримати допомогу можна жителям двох населених пунктів.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для пенсіонерів у Дніпрі: українцям доступна виплата, як можна отримати кошти.

Як повідомляла Politeka, Грошова допомога для пенсіонерів у Дніпропетровській області: які умови потрібно виконати для отримання цієї виплати.