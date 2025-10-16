Щоб стати отримувачем безкоштовних продуктів для ВПО та пенсіонерів у Дніпропетровській області, необхідно пройти важливу процедуру.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Дніпропетровській області можна отримати через благодійний фонд "Елеос Україна", повідомляє Politeka.net.

Ініціативу впроваджує благодійний фонд «Елеос Україна» за підтримки міжнародних партнерів.

Як зазначається на офіційному сайті організації, програма діє в межах проєкту «Відбудова: Розподіл благодійної допомоги у вигляді продовольчих та гігієнічних наборів серед внутрішньо переміщених осіб у Дніпропетровській області».

Організатором виступає громадська організація «Елеос-Україна», яка реалізує проєкт у співпраці з International Orthodox Christian Charities (IOCC) за фінансової підтримки United Methodist Committee On Relief (UMCOR). Спільними зусиллями ці організації створили програму, що має на меті забезпечити базові потреби найбільш уразливих груп населення — пенсіонерів, переселенців та родин, які постраждали від воєнного конфлікту.

Основне завдання проєкту — розподіл гуманітарних наборів, які включають безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Дніпропетровській області, засоби особистої гігієни та предмети першої необхідності. Такі набори дозволяють людям, які опинилися в скруті, покрити щоденні потреби та відчути реальну підтримку з боку благодійної спільноти.

Територія реалізації програми охоплює два населені пункти Дніпропетровщини — міста Дніпро та Самар. Саме там відбуватиметься видача допомоги тим, хто успішно пройшов реєстрацію та відповідає критеріям участі.

Щоб отримати допомогу, охочим потрібно заповнити електронну анкету за вказаним посиланням на офіційному ресурсі проєкту. Після перевірки даних кожен заявник отримає персональне повідомлення з деталями — датою, адресою та часом видачі гуманітарного набору.

Проєкт реалізується з травня по жовтень 2025 року, і протягом цього періоду команда фонду «Елеос Україна» спільно з партнерами докладає всіх зусиль, щоб допомога надійшла вчасно, у належному обсязі та безпосередньо до тих, хто справді її потребує.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Початок опалювального сезону 2025 в Дніпропетровській області: коли він буде.

Також Politeka повідомляла, Підвищення тарифів на опалення у Дніпрі: оголошено актуальні ціни.

Як повідомляла Politeka, Грошова допомога для пенсіонерів у Дніпропетровській області: які умови треба виконати для отримання нової виплати.