Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Днепропетровской области можно получить через благотворительный фонд "Элеос Украина", сообщает Politeka.net.
Инициативу внедряет благотворительный фонд Элеос Украина при поддержке международных партнеров.
Как отмечается на официальном сайте организации, программа действует в рамках проекта «Восстановление: распределение благотворительной помощи в виде продовольственных и гигиенических наборов среди внутренне перемещенных лиц в Днепропетровской области».
Организатором выступает общественная организация «Элеос-Украина», реализующая проект в сотрудничестве с International Orthodox Christian Charities (IOCC) при финансовой поддержке United Methodist Committee On Relief (UMCOR). Совместными усилиями эти организации создали программу, направленную на обеспечение базовых потребностей наиболее уязвимых групп населения — пенсионеров, переселенцев и семей, пострадавших от военного конфликта.
Основная задача проекта – распределение гуманитарных наборов, включающих бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Днепропетровской области, средства личной гигиены и предметы первой необходимости. Такие наборы позволяют людям, оказавшимся в беде, покрыть ежедневные потребности и почувствовать реальную поддержку со стороны благотворительного сообщества.
Территория реализации программы охватывает два населенных пункта Днепропетровщины - Днепр и Самар. Там будет проходить выдача помощи тем, кто успешно прошел регистрацию и отвечает критериям участия.
Чтобы получить помощь, желающим нужно заполнить электронную анкету по указанной ссылке на официальном ресурсе проекта. После проверки данных каждый заявитель получит персональное сообщение с деталями – датой, адресом и временем выдачи гуманитарного набора.
Проект реализуется с мая по октябрь 2025 года, и в течение этого периода команда фонда «Элеос Украина» совместно с партнерами прилагает все усилия, чтобы помощь поступила вовремя, в надлежащем объеме и непосредственно тем, кто действительно в ней нуждается.
