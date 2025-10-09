Влітку стартував новий проєкт грошової допомоги у Дніпропетровській області для пенсіонерів та інших категорій українців, а з жовтня перелік тих, хто має право на такі виплати, розширили, пише Politeka.

Про це нагадали у Пенсійному фонді України.

До цього часу право на виплату мали отримувачі державної соціальної підтримки малозабезпеченим сім’ям, матері-одиначки, які виховують дітей самостійно, багатодітні родини, а також ті, хто отримував тимчасову державну допомогу на дітей через ухилення одного з батьків від сплати аліментів, неможливість їх утримання або через невідоме місце їхнього перебування.

Відтепер до цієї категорії додано ще дві важливі групи населення: громадяни, які не мають права на пенсію і отримують державну соціальну допомогу, а також особи з інвалідністю. Такий крок покликаний розширити соціальний захист і надати підтримку тим, хто найбільше її потребує.

Розмір базової грошової допомоги у Дніпропетровській області визначатиметься індивідуально для кожної родини. Його обчислюватимуть як різницю між сукупною базовою величиною, що нараховується на кожного члена сім’ї, та середньомісячним доходом домогосподарства.

100% базової величини, яка становить 4500 грн, буде нараховано на першого члена сім’ї, що подає заяву;

100% цієї суми отримають кожна дитина віком до 18, а також особи з інвалідністю І або ІІ групи;

70% базової величини нараховується на кожного наступного члена родини.

Особливі правила діятимуть для тих громадян, які набули права на пенсію за віком або досягли 60 років, однак не мають достатнього страхового стажу. У такому разі грошова допомога у Дніпропетровській області для пенсіонерів нараховуватиметься пропорційно до кількості наявних років страхового стажу:

при стажі менше ніж 10 років – 53% від базової величини у 4500 гривень, тобто 2385 грн;

від 10 до 20 років – 62%, або 2790 гривень;

від 20 до 30 років – 70%, або 3150 гривень;

30 і більше років – 88%, що становить 3960 гривень.

Як подати заяву на отримання допомоги

Оформити виплати можна двома способами. Перший – особисто звернувшись до сервісного центру Пенсійного фонду за місцем проживання. Другий – онлайн через державний портал «Дія», що дозволяє подати заяву дистанційно без необхідності відвідування установ.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Підвищення тарифів на комуналку з 1 жовтня у Дніпропетровській області: платіжки зростуть у частини українців.

Також Politeka повідомляла, Безкоштовне житло для ВПО у Дніпрі: хто має право на допомогу.

Як повідомляла Politeka, Початок опалювального сезону 2025 у Дніпропетровській області: коли домівки матимуть тепло.