Влітку стартував новий проєкт грошової допомоги у Дніпропетровській області для пенсіонерів та інших категорій українців, а з жовтня перелік тих, хто має право на такі виплати, розширили, пише Politeka.

Про це нагадали у Пенсійному фонді України.

До цього часу право на виплату мали отримувачі державної соціальної підтримки малозабезпеченим сім’ям, матері-одиначки, які виховують дітей самостійно, багатодітні родини, а також ті, хто отримував тимчасову державну допомогу на дітей через ухилення одного з батьків від сплати аліментів, неможливість їх утримання або через невідоме місце їхнього перебування.

Відтепер до цієї категорії додано ще дві важливі групи населення: громадяни, які не мають права на пенсію і отримують державну соціальну допомогу, а також особи з інвалідністю. Такий крок покликаний розширити соціальний захист і надати підтримку тим, хто найбільше її потребує.

Розмір базової грошової допомоги у Дніпропетровській області визначатиметься індивідуально для кожної родини. Його обчислюватимуть як різницю між сукупною базовою величиною, що нараховується на кожного члена сім’ї, та середньомісячним доходом домогосподарства.

  • 100% базової величини, яка становить 4500 грн, буде нараховано на першого члена сім’ї, що подає заяву;
  • 100% цієї суми отримають кожна дитина віком до 18, а також особи з інвалідністю І або ІІ групи;
  • 70% базової величини нараховується на кожного наступного члена родини.

Грошова допомога для ВПО у Київській області

Особливі правила діятимуть для тих громадян, які набули права на пенсію за віком або досягли 60 років, однак не мають достатнього страхового стажу. У такому разі грошова допомога у Дніпропетровській області для пенсіонерів нараховуватиметься пропорційно до кількості наявних років страхового стажу:

  • при стажі менше ніж 10 років – 53% від базової величини у 4500 гривень, тобто 2385 грн;
  • від 10 до 20 років – 62%, або 2790 гривень;
  • від 20 до 30 років – 70%, або 3150 гривень;
  • 30 і більше років – 88%, що становить 3960 гривень.

Як подати заяву на отримання допомоги
Оформити виплати можна двома способами. Перший – особисто звернувшись до сервісного центру Пенсійного фонду за місцем проживання. Другий – онлайн через державний портал «Дія», що дозволяє подати заяву дистанційно без необхідності відвідування установ.

