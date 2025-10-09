Летом стартовал новый проект денежной помощи в Днепропетровской области для пенсионеров и других категорий украинцев, а с октября перечень имеющих право на такие выплаты расширили, пишет Politeka.

Об этом напомнили в Пенсионном фонде Украины.

До этого времени право на выплату имели получатели государственной социальной поддержки малообеспеченным семьям, матери-одиночки, воспитывающие детей самостоятельно, многодетные семьи, а также те, кто получал временную государственную помощь на детей из-за уклонения одного из родителей от уплаты алиментов, невозможности их содержания или неизвестного места их пребывания.

Теперь к этой категории добавлены еще две важные группы населения : граждане, не имеющие права на пенсию и получающие государственную социальную помощь, а также лица с инвалидностью. Такой шаг призван расширить социальную защиту и оказать поддержку тем, кто в ней больше всего нуждается.

Размер базового пособия в Днепропетровской области будет определяться индивидуально для каждой семьи. Его будут рассчитывать как разницу между совокупной базовой величиной, начисляемой на каждого члена семьи, и среднемесячным доходом домохозяйства.

  • 100% базовой величины, которая составляет 4500 грн, будет начислено на первого члена семьи, подающей заявление;
  • 100% этой суммы получат каждый ребенок в возрасте до 18, а также лица с инвалидностью I или II группы;
  • 70% базовой величины начисляется на каждого последующего члена семьи.

Денежная помощь для ВПЛ в Киевской области

Особые правила будут действовать для тех граждан, которые получили право на пенсию по возрасту или достигли 60 лет, однако не имеют достаточного страхового стажа. В таком случае денежная помощь в Днепропетровской области для пенсионеров будет начисляться пропорционально количеству имеющихся лет страхового стажа:

  • при стаже менее 10 лет – 53% от базовой величины в 4500 гривен, то есть 2385 грн;
  • от 10 до 20 лет – 62%, или 2790 гривен;
  • от 20 до 30 лет – 70% или 3150 гривен;
  • 30 и более лет – 88%, что составляет 3960 грн.

Как подать заявление на получение пособия
Оформить выплаты можно двумя способами. Первый – лично обратившись в сервисный центр Пенсионного фонда по месту жительства. Второй онлайн через государственный портал «Дия», позволяющий подать заявление дистанционно без необходимости посещения учреждений.

