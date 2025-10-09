Летом стартовал новый проект денежной помощи в Днепропетровской области для пенсионеров и других категорий украинцев, а с октября перечень имеющих право на такие выплаты расширили, пишет Politeka.

Об этом напомнили в Пенсионном фонде Украины.

До этого времени право на выплату имели получатели государственной социальной поддержки малообеспеченным семьям, матери-одиночки, воспитывающие детей самостоятельно, многодетные семьи, а также те, кто получал временную государственную помощь на детей из-за уклонения одного из родителей от уплаты алиментов, невозможности их содержания или неизвестного места их пребывания.

Теперь к этой категории добавлены еще две важные группы населения : граждане, не имеющие права на пенсию и получающие государственную социальную помощь, а также лица с инвалидностью. Такой шаг призван расширить социальную защиту и оказать поддержку тем, кто в ней больше всего нуждается.

Размер базового пособия в Днепропетровской области будет определяться индивидуально для каждой семьи. Его будут рассчитывать как разницу между совокупной базовой величиной, начисляемой на каждого члена семьи, и среднемесячным доходом домохозяйства.

100% базовой величины, которая составляет 4500 грн, будет начислено на первого члена семьи, подающей заявление;

100% этой суммы получат каждый ребенок в возрасте до 18, а также лица с инвалидностью I или II группы;

70% базовой величины начисляется на каждого последующего члена семьи.

Особые правила будут действовать для тех граждан, которые получили право на пенсию по возрасту или достигли 60 лет, однако не имеют достаточного страхового стажа. В таком случае денежная помощь в Днепропетровской области для пенсионеров будет начисляться пропорционально количеству имеющихся лет страхового стажа:

при стаже менее 10 лет – 53% от базовой величины в 4500 гривен, то есть 2385 грн;

от 10 до 20 лет – 62%, или 2790 гривен;

от 20 до 30 лет – 70% или 3150 гривен;

30 и более лет – 88%, что составляет 3960 грн.

Как подать заявление на получение пособия

Оформить выплаты можно двумя способами. Первый – лично обратившись в сервисный центр Пенсионного фонда по месту жительства. Второй онлайн через государственный портал «Дия», позволяющий подать заявление дистанционно без необходимости посещения учреждений.

