Підвищення тарифів на опалення у Дніпрі забезпечує обґрунтовану економічну ціну, стабільне функціонування мереж і надійне постачання тепла протягом опалювального сезону.

Виконавчий комітет міської ради розглядає пропозиції ДТЕК Придніпровської ТЕС, що стосуються як населення, так і бюджетних установ. Щорічний перегляд тарифів передбачає підвищення вартості тепла, а остаточне рішення набуде чинності після підписання міським головою.

За розрахунками АТ «ДТЕК Дніпроенерго», з ПДВ новий тариф для населення становитиме 1362,37 грн за 1 Гкал замість 1292,35 грн, що відповідає зростанню на 5,4 %. Для бюджетних закладів пропонується 1365,62 грн за 1 Гкал (було 1295,62), а для інших користувачів — 1363,69 грн за 1 Гкал (було 1293,68). З початку війни ціни на тепло зросли більш ніж на 60 %, що пояснює необхідність актуалізації тарифів для підтримки стабільності постачання.

Окремий випадок стосується ЖБК №78 «Гірник 2» на Лабораторній, 46, де вартість тепла без ПДВ залишилася незмінною — 2121,99 грн за 1 Гкал. Цей споживач єдиний, хто з початку бойових дій користується послугою за старим тарифом.

Раніше міська рада встановила тарифи для абонентів КП «Теплоенерго», Укрзалізниці, УДУНТ та приватних компаній, зокрема ТОВ «Теплогазсервіс», ТОВ «Дніпрогаз Теплоінвест» та ТОВ «Титан Теплоенерго». Розрахунки враховують витрати на виробництво, транспортування та подачу теплової енергії відповідно до українського законодавства.

Отже, підвищення тарифів на опалення у Дніпрі забезпечує обґрунтовану економічну ціну, стабільне функціонування мереж і надійне постачання тепла протягом опалювального сезону 2025/2026 року для всіх категорій споживачів.

