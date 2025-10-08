Повышение тарифов на отопление в Днепре обеспечивает обоснованную экономическую цену, стабильное функционирование сетей и надежную поставку тепла в течение отопительного сезона.

Повышение тарифов на отопление в Днепре объявила Politeka.

Исполнительный комитет городского совета рассматривает предложения ДТЭК Приднепровской ТЭС, касающиеся как населения, так и бюджетных учреждений. Ежегодный пересмотр тарифов предполагает повышение стоимости тепла, а окончательное решение вступит в силу после подписания мэром.

По расчетам АО «ДТЭК Днепроэнерго», по НДС новый тариф для населения будет составлять 1362,37 грн за 1 Гкал вместо 1292,35 грн, что соответствует росту на 5,4%. Для бюджетных заведений предлагается 1365,62 грн за 1 Гкал (было 1295,62), а для других пользователей – 1363,69 грн за 1 Гкал (было 1293,68). С начала войны цены на тепло выросли более чем на 60%, что объясняет необходимость актуализации тарифов для поддержания стабильности поставок.

Частный случай касается ЖСК №78 «Горняк 2» на Лабораторной, 46, где стоимость тепла без НДС осталась неизменной — 2121,99 грн за 1 Гкал. Этот потребитель единственный, кто с начала боевых действий пользуется услугой по старому тарифу.

Ранее городской совет установил тарифы для абонентов КП «Теплоэнерго», Укрзализныци, УДУНТ и частных компаний, в частности, ООО «Теплогазсервис», ООО «Днепрогаз Теплоинвест» и ООО «Титан Теплоэнерго». Расчеты учитывают затраты на производство, транспортировку и подачу тепловой энергии в соответствии с украинским законодательством.

Следовательно, повышение тарифов на отопление в Днепре обеспечивает обоснованную экономическую цену, стабильное функционирование сетей и надежную поставку тепла в течение отопительного сезона 2025/2026 года для всех категорий потребителей.

