Обмеження руху транспорту в Дніпрі буде введено через масштабні роботи в місті, частину ділянки повністю перекриють, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться в проєкті рішення.

У Дніпрі вже на початку жовтня стартує масштабний інфраструктурний проєкт, спрямований на модернізацію зливової каналізації міста.

Починаючи з 8 жовтня, у місті розпочнуться масштабні ремонтні роботи, які охоплять одну з важливих транспортних артерій — вулицю Івана Нечуя-Левицького. У зв’язку з цим на значному відрізку дороги — від вулиці Заплавної до вулиці Саперної — буде перекриття та обмеження руху транспорту в Дніпрі. Вони діятимуть майже три місяці, а завершити усі роботи заплановано до 25 грудня 2025 року.

Нинішня система водовідведення на цій ділянці вулиці вже давно потребувала оновлення, тож міська влада ухвалила рішення про комплексну реконструкцію, яка включатиме як ремонт старих мереж, так і встановлення нових елементів для ефективнішого відведення дощових та талих вод.

Окрім основних робіт із заміни та ремонту каналізаційної мережі, підрядна організація після завершення будівельних робіт має виконати повне відновлення дорожнього покриття. Йдеться не лише про укладання нового шару асфальту, а й про проведення додаткових робіт з упорядкування прилеглої території — встановлення бордюрів, очищення зливоприймачів та благоустрій тротуарів. Такі комплексні заходи дозволять не лише модернізувати систему водовідведення, а й значно покращити загальний стан вулиці та прилеглих кварталів.

Міська влада наголошує, що під час реалізації проєкту комунальні служби будуть активно інформувати жителів району про всі зміни, пов’язані з обмеженням руху транспорту в Дніпрі, а також про проміжні етапи виконання робіт. Повідомлення публікуватимуться завчасно через офіційні ресурси міської ради, місцеві медіа та інформаційні стенди на вулицях. Таким чином, мешканці зможуть завчасно планувати свої маршрути пересування та враховувати тимчасові незручності.

