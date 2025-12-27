Підвищення тарифів на воду в Рівненській області дозволить забезпечити безперебійну роботу підприємства.

Підвищення тарифів на воду в Рівненській області розглядатиме виконавчий комітет Костопільської міської ради, повідомляє Politeka.

На порядку денному стоїть проєкт щодо оновлення вартості послуг КП «Костопільводоканал», пов’язаний із зростанням витрат на електроенергію, матеріали, ремонтні роботи та оплату праці персоналу.

Міська влада підкреслює, що стабільне водопостачання та каналізація залишаються критично важливими навіть під час воєнного стану. Автономні системи дозволяють підприємству функціонувати безперервно при можливих відключеннях електроенергії.

«Вода має надходити постійно, незалежно від перебоїв чи інших складнощів. Система підготовлена до автономної роботи, проте для цього потрібні додаткові ресурси та своєчасна оплата. Важливо також враховувати незаконні врізки та відсутність лічильників, що впливає на формування тарифів для населення та бізнесу», — зазначають у «Костопільводоканалі».

Міська рада опублікувала порівняльну діаграму розцінок у Костополі та інших населених пунктах Рівненської області, щоб мешканці могли оцінити місцеві ставки на послуги водопостачання та каналізації.

Згідно з проєктом, пропоновані ціни для споживачів Костополя з ПДВ становлять:

централізоване водопостачання — 38,14 грн за кубометр;

централізоване водовідведення — 42,10 грн за кубометр.

Проєкт передбачає коригування тарифів у разі збільшення споживання або додаткових витрат на обслуговування інфраструктури.

Підвищення тарифів на воду в Рівненській області дозволить забезпечити безперебійну роботу підприємства, підтримати належну якість послуг і стабільне функціонування водопровідних та каналізаційних мереж для всіх мешканців громади.

Останні новини України:

Також Politeka писала, Подорожчання проїзду у Рівному: оновлені тарифи вже діють у місті, всі подробиці