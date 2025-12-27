Повышение тарифов на воду в Ровенской области позволит обеспечить бесперебойную работу предприятия.

Повышение тарифов на воду в Ровенской области будет рассматривать исполнительный комитет Костопольского городского совета, сообщает Politeka.

В повестке дня стоит проект обновления стоимости услуг КП «Костопольводоканал», связанный с ростом затрат на электроэнергию, материалы, ремонтные работы и оплату труда персонала.

Городские власти подчеркивают, что стабильное водоснабжение и канализация остаются критически важными даже во время военного положения. Автономные системы позволяют предприятию работать непрерывно при возможных отключениях электроэнергии.

«Вода должна поступать постоянно, вне зависимости от перебоев или других сложностей. Система подготовлена ​​к автономной работе, но для этого требуются дополнительные ресурсы и своевременная оплата. Важно также учитывать незаконные врезки и отсутствие счетчиков, что влияет на формирование тарифов для населения и бизнеса», — отмечают в «Костопольводоканале».

Городской совет опубликовал сравнительную диаграмму расценок в Костополе и других населенных пунктах Ровенской области, чтобы жители могли оценить местные ставки на услуги водоснабжения и канализации.

Согласно проекту, предлагаемые цены для потребителей Костополя по НДС составляют:

централизованное водоснабжение - 38,14 грн за кубометр;

централизованный водоотвод – 42,10 грн за кубометр.

Проект предусматривает корректировку тарифов при увеличении потребления или дополнительных расходов на обслуживание инфраструктуры.

Повышение тарифов на воду в Ровенской области позволит обеспечить бесперебойную работу предприятия, поддержать надлежащее качество услуг и стабильное функционирование водопроводных и канализационных сетей для всех жителей.

