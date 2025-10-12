Подорожание проезда в Ровно вызвало разные оценки, однако городская администрация отмечает, что такое решение обоснованно.

Подорожание проезда в Ровно произошло с 1 октября, сообщает Politeka.

Согласно обновленным тарифам, поездка в маршрутках и автобусах стоит 18 гривен, а в троллейбусах — 12 или 14 гривен в зависимости от способа оплаты. Для школьников и студентов определена льготная ставка — 7 гривен.

Водитель маршрута №64 Василий отметил, что пассажиры отнеслись к изменению цены спокойно. Несмотря на небольшое уменьшение количества поездок, конфликтные ситуации не зафиксированы. По его словам, предварительный тариф составлял 12 гривен, детский — 9. Люди, объяснил он, понимают, что топливо и запчасти подорожали, поэтому обновление стоимости было ожидаемым.

Начальник управления транспорта и связи городского совета Василий Сливка подчеркнул, что повышение является вынужденным шагом, подтвержденным официальными расчетами перевозчиков. По его словам, в соседних городах – Тернополе, Луцке, Житомире – тарифы уже менялись несколько раз с 2022 года.

Кондуктор троллейбуса Мария подчеркнула, что большинство жителей приняли изменения без возражений. Пассажиры оплачивают поездки, льготники пользуются картами, а процесс оплаты постепенно стабилизируется.

Некоторые жители считают стоимость слишком высокой. Ангелина заметила, что подорожание значительно, а повышение можно было проводить постепенно. Другой житель Борис отметил, что необходимо обновить транспорт, обеспечить комфорт и соблюдение графиков.

Василий Сливка обратил внимание, что нехватка водителей влияет на регулярность движения. Раньше на каждый автобус работали двое, сейчас это не всегда возможно. Удорожание проезда в Ровно вызвало разные оценки, однако городская администрация отмечает: решение экономически обосновано и направлено на стабильную работу транспорта.

