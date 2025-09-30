Нова система оплати проїзду в Рівному передбачає видачу транспортних карток для дітей внутрішньо переміщених осіб, повідомляє Politeka.

Працівники Департаменту соціальної та ветеранської політики Рівненської міської ради розпочали роздачу персоніфікованих карток для дітей до 18 років, які перебувають на обліку у міській територіальній громаді.

Для отримання картки необхідно надати такі документи: свідоцтво про народження для дітей до 14 років або ID-картку для тих, кому від 14 до 18 років, довідку про присвоєння реєстраційного номера платника податків, довідку про взяття на облік ВПО, документ, що підтверджує повноваження законного представника неповнолітнього (присутність представника обов’язкова), а також контактний номер мобільного телефону.

Видача карток здійснюється за адресами: м. Рівне, вул. Словацького, 3-А (ГО «Центр Інтеграції») та м. Рівне, вул. Соборна, 12, каб. 23.

Нова система оплати проїзду в Рівному дозволяє неповнолітнім з числа внутрішньо переміщених осіб користуватися громадським транспортом безкоштовно та отримати картку відповідно до встановлених процедур і документів.

До слова, у Рівному також підвищуються ціни на проїзд у громадському транспорті.

Нові тарифи на міський транспорт запроваджені з урахуванням диференційованої системи оплати. У автобусах і маршрутках проїзд зросте до 18 гривень, тоді як у тролейбусах передбачені кілька варіантів розрахунку.

При використанні транспортної картки вартість поїздки складе 12 гривень, банківської картки – 13, а при оплаті готівкою проїзд обійдеться у 14 гривень.

Джерело: Рівне 1

