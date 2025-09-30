Новая система оплаты проезда в Ровно предусматривает выдачу транспортных карточек для детей внутренне перемещенных лиц, сообщает Politeka.

Работники Департамента социальной и ветеранской политики Ровенского городского совета приступили к раздаче персонифицированных карточек для детей до 18 лет, состоящих на учете в городской территориальной общине.

Для получения карты необходимо предоставить следующие документы: свидетельство о рождении для детей до 14 лет или ID-карту для тех, кому от 14 до 18 лет, справку о присвоении регистрационного номера налогоплательщика, справку о взятии на учет ВПЛ, документ, подтверждающий полномочия представителя несовершеннолетнего (присутствие).

Выдача карт осуществляется по адресам: г. Ровно, ул. Словацкого, 3-А (ОО «Центр Интеграции») и г. Ровно, ул. Соборно, 12, каб. 23.

Новая система оплаты проезда в Ровно позволяет несовершеннолетним из числа внутренне перемещенных лиц пользоваться общественным транспортом бесплатно и получить карту в соответствии с установленными процедурами и документами.

Кстати, в Ровно также повышаются цены на проезд в общественном транспорте.

Новые тарифы на городской транспорт введены с учетом дифференцированной системы оплаты. В автобусах и маршрутках проезд вырастет до 18 гривен, в то время как в троллейбусах предусмотрено несколько вариантов расчета.

При использовании транспортной карты стоимость поездки составит 12 гривен, банковской карты – 13, а при оплате наличными проезд обойдется в 14 гривен.

Источник: Ровно 1

