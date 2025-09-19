Місцевим мешканцям радять готуватися до підвищення тарифів у Рівному, адже це вдарить по сімейних бюджетах.

Підвищення тарифів у Рівному стосуватиметься відразу кількох сфер, повідомляє Politeka.

Як проінформували у пресслужбі Рівненської міської ради, рішення набере чинності з 1 жовтня і торкнеться як транспорту, так і оплати за управління побутовими відходами.

Нові розцінки у міському транспорті встановлені з урахуванням диференційованого підходу. Вартість проїзду в автобусах та маршрутках зросте до 18 гривень, а у тролейбусах передбачено різні варіанти.

Транспортна картка дає право платити лише 12, банківська картка – 13, а готівкою проїзд обійдеться у 14.

Як підкреслили у міській раді, пільгові категорії, включно зі школярами, залишаються на старих умовах. Для них проїзд тролейбусом коштує 7 гривень, а автобусом чи маршруткою 9.

У міськраді зазначають, що підвищення тарифів у Рівному стало вимушеним кроком через постійне зростання цін на електроенергію, пальне та запчастини. В.о. міського голови зазначив, що місто намагалося максимально відтермінувати зміни, щоб мешканці встигли адаптуватися.

Окрім транспорту, підвищення тарифів у Рівному відбулося й у сфері ЖКП. Виконком переглянув розцінки на вивезення побутових відходів, які не змінювалися понад два роки.

Тож, з 1 жовтня жителі багатоквартирних будинків в облцентрі сплачуватимуть 47,80 грн, а власники одноквартирних – 50,79. У селищі Квасилів для багатоповерхівок вартість становитиме 39,71 грн, а для одноквартирних будинків - 36,64.

Важливо відзначити, що місто паралельно активно працює над розвитком системи поводження з відходами. Запроваджується роздільний збір сміття, оновлюється автопарк КТП-1728 та впроваджуються нові методи вивезення будівельних відходів.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, обмеження руху транспорту в Тернопільській області: жителям зробили термінове оголошення

Також Politeka писала, новий графік поїздів у Дніпропетровській області: кого торкнулися зміни