Новий графік руху транспорту в Запоріжжі буде доповнюватися після відновлення повноцінного сполучення.

Новий графік руху транспорту в Запоріжжі передбачає зміни у тролейбусній мережі після рішення міської влади про перейменування одного з маршрутів, повідомляє Politeka.

Як поінформували 23 грудня у КП «Запоріжелектротранс», тролейбус №17 офіційно отримав інший номер і назву. Відповідне рішення ухвалив виконавчий комітет міськради 16 грудня 2025 року після численних звернень мешканців.

Згідно з документом, колишній напрямок «Бородінський мікрорайон — вулиця Сєдова» перейменували на маршрут №25 зі сполученням «Вулиця Панаса Мирного — вулиця Сєдова». Зупинка на вулиці Панаса Мирного раніше була кінцевою для тролейбуса №17 на Правому березі.

Наразі оновлений маршрут у повному форматі ще не запущений. Через обмеження пересування греблею Дніпрогесу після чергового обстрілу рух організували за скороченою схемою.

У тимчасовому режимі тролейбус №25 курсує між зупинками «Площа Запорізька» та «Вулиця Сєдова» в обох напрямках. У підприємстві зазначають, що подальші коригування залежатимуть від безпекової ситуації.

У міській раді уточнили, що новий графік руху транспорту в Запоріжжі буде доповнюватися після відновлення повноцінного сполучення через ключові інфраструктурні об’єкти.

Крім того, у Запоріжжі також запровадили новий графік руху поїздів.

Із 14 грудня набрав чинності новий розклад руху поїздів, який суттєво розширив можливості як для внутрішніх, так і для міжнародних подорожей. Оновлений графік передбачає зручні стикувальні маршрути, що дають змогу дістатися до країн Європи лише з однією пересадкою, а також так само комфортно повернутися в Україну у зворотному напрямку.

