Новый график движения транспорта в Запорожье будет дополняться после возобновления полноценного сообщения.

Новый график движения транспорта в Запорожье предусматривает изменения в троллейбусной сети после решения городских властей о переименовании одного из маршрутов, сообщает Politeka.

Как проинформировали 23 декабря в КП « Запорожэлектротранс », троллейбус №17 официально получил другой номер и название. Соответствующее решение принял исполнительный комитет горсовета 16 декабря 2025 после многочисленных обращений жителей.

Согласно документу, прежнее направление «Бородинский микрорайон — улица Седова» переименовали в маршрут №25 с сообщением «Улица Панаса Мирного — улица Седова». Остановка на улице Панаса Мирного раньше была конечной для троллейбуса №17 на Правом берегу.

Обновленный маршрут в полном формате еще не запущен. Из-за ограничения передвижения по плотине Днепрогэса после очередного обстрела движение организовали по сокращенной схеме.

Во временном режиме троллейбус №25 курсирует между остановками «Площадь Запорожская» и «Улица Седова» в обоих направлениях. В предприятии отмечают, что дальнейшие корректировки будут зависеть от ситуации безопасности.

В городском совете уточнили, что новый график движения транспорта в Запорожье будет дополняться после возобновления полноценного сообщения через ключевые инфраструктурные объекты.

Кроме того, в Запорожье также был введен новый график движения поездов.

С 14 декабря вступило в силу новое расписание движения поездов, существенно расширившее возможности как для внутренних, так и для международных путешествий. Обновленный график предусматривает удобные стыковочные маршруты, позволяющие добраться до стран Европы только с одной пересадкой, а также комфортно вернуться в Украину в обратном направлении.

