«Укрзалізниця» запровадила оновлений графік руху поїздів із Запоріжжя на ключових напрямках, якими активно користуються українські пасажири, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленні «Укрзалізниця» в Телеграм.

Із 14 грудня набрав чинності новий розклад руху поїздів, який суттєво розширив можливості як для внутрішніх, так і для міжнародних подорожей. Оновлений графік передбачає зручні стикувальні маршрути, що дають змогу дістатися до країн Європи лише з однією пересадкою, а також так само комфортно повернутися в Україну у зворотному напрямку.

У межах змін «Укрзалізниця» збільшила кількість міжнародних маршрутів з 11 до 17. Це рішення дозволило пасажирам із різних регіонів країни, зокрема із Запоріжжя та Дніпра, отримати ширший доступ до залізничного сполучення з містами Центральної та Західної Європи. У компанії зазначають, що оновлення графіка спрямоване на підвищення зручності поїздок, оптимізацію пересадок і скорочення часу в дорозі.

Одним із важливих міжнародних напрямків став експрес №31/32 Запоріжжя — Дніпро — Перемишль. Згідно з розкладом, поїзд відправляється із Запоріжжя о 14:14, із Дніпра — о 16:30 та прибуває до Перемишля о 08:30. Такий графік дозволяє пасажирам зручно планувати подальші поїздки країнами Європи.

У Перемишлі передбачена стиковка з поїздом EC58 GALICJA, який відправляється о 09:09 та прибуває до Берліна о 19:11. Цей маршрут відкриває зручну можливість дістатися до столиці Німеччини з мінімальною кількістю пересадок. Рейси до та з Берліна обслуговує польський залізничний перевізник PKP InterCity.

У зворотному напрямку поїзд вирушає з Берліна о 08:52, прибуває до Перемишля о 18:45, після чого прямує до Дніпра з прибуттям о 12:12 та до Запоріжжя — о 14:44. Такий розклад забезпечує зручне повернення пасажирів в Україну та узгоджений з внутрішніми сполученнями.

В «Укрзалізниці» наголошують, що новий графік руху поїздів є частиною загальної стратегії розвитку міжнародного залізничного сполучення та спрямований на створення стабільних і комфортних маршрутів для подорожей українців до європейських країн.

